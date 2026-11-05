Suji Ajwain Poori: सादी पूड़ी छोड़ें, दिवाली पर सूजी और अजवायन डालकर बनाएं कुरकुरी पूड़ी, हर तरह की सब्जी संग लगेगी टेस्टी

Suji Ajwain Poori: दीवाली का पावन पर्व हो और घर में गरमा-गरम पूड़ियों के साथ छोले या आलू की रसेदार सब्जी न हो, तो खाने का मजा अधूरा सा लगता है. आमतौर पर घरों में सादी पूड़ियां बनाई जाती हैं लेकिन अगर इस बार दिवाली के खास मौके पर आप आटे में थोड़ा सा मोयन और अजवायन मिलाकर अजवायन की कुरकुरी पूड़ियां बनाएंगी तो इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाएंगे. अजवायन न केवल पूरी के स्वाद को दोगुना करती है, बल्कि त्योहार के भारी खानपान के बीच पाचन को भी दुरुस्त रखती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

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आवश्यक सामग्री:

गेहूं का आटा: 2 कप

सूजी: 2 बड़े चम्मच (पूरी को लंबे समय तक कुरकुरा रखने के लिए)

अजवायन: 1 छोटा चम्मच

कसूरी मेथी: 1 छोटा चम्मच (क्रश की हुई)

मोयन के लिए पिघला हुआ घी या तेल: 2 बड़े चम्मच

स्वादानुसार नमक और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर

तलने के लिए: रिफाइंड तेल या घी

खस्ता और फुली हुई पूरी बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

सूजी का इस्तेमाल: आटे में 2 चम्मच सूजी मिलाने से पूरी अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी (कुरकुरी) बनती है.

सख्त आटा गूंथना: पूरी का आटा हमेशा रोटी के आटे से थोड़ा सख्त गूंथना चाहिए. अगर आटा ढीला होगा, तो पूड़ियां ज्यादा तेल सोख लेंगी और फूलेंगी नहीं.

बनाने की विधि:

आता तैयार करें: एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, अजवायन, कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्च और मोयन (घी/तेल) डालकर अच्छी तरह मिला लें.

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डो गूंथें: अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें. आटे को 15 मिनट के लिए ढककर सेट होने के लिए रख दें.

लोइयां बनाएं: आटे की छोटी-छोटी गोल लोइयां तोड़ लें. हर लोई को बिना ज्यादा सूखा आटा लगाए हल्का सा तेल लगाकर बेल लें (ज्यादा पतला न बेलें).

तेल गर्म करें: कढ़ाई में तलने के लिए तेल अच्छी तरह गर्म करें (तेल का तापमान तेज होना चाहिए).

पूरी तलें: बेली हुई पूरी को गर्म तेल में डालें और झारे से हल्का सा दबाएं ताकि वह गुब्बारे जैसी फूल जाए. दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें और बाहर निकाल लें.

आपकी बेहद स्वादिष्ट, खस्ता और खुशबूदार अजवायन पूरी तैयार है. इसे गरमा-गरम छोले या मनपसंद सब्जी के साथ दिवाली डिनर पर सर्व करें.

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