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पहली मुस्लिम सीनेटर, पहली अश्वेत महिला गवर्नर... 5 चीजें जो अमेरिका के चुनावी इतिहास में पहली बार हुई हैं

कई ऐतिहासिक नतीजे अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में सामने आए हैं. जॉर्जिया में कीशा लांस बॉटम्स देश की पहली अश्वेत महिला गवर्नर चुनी गईं. मिशिगन से अब्दुल अल-सैयद पहले मुस्लिम सीनेटर बने. इन चुनावों में महिला, अश्वेत, मुस्लिम, मूल अमेरिकी और LGBTQ समुदाय से जुड़े नेताओं ने नए रिकॉर्ड बनाए.

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मिडटर्म चुनाव में पहली अश्वेत महिला गवर्नर, पहला मुस्लिम सीनेटर समेत कई ऐतिहासिक नतीजे सामने आए हैं. (Photo-X/@AbdulElSayed/@KeishaBottoms)
मिडटर्म चुनाव में पहली अश्वेत महिला गवर्नर, पहला मुस्लिम सीनेटर समेत कई ऐतिहासिक नतीजे सामने आए हैं. (Photo-X/@AbdulElSayed/@KeishaBottoms)

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में कई ऐसे नतीजे आए हैं, जिन्होंने देश के चुनावी इतिहास में नई जगह बनाई है. इस बार अलग-अलग राज्यों में कई उम्मीदवारों ने पहली बार नए रिकॉर्ड बनाए. जॉर्जिया को पहली ब्लैक महिला गवर्नर मिलीं. मिशिगन से अब्दुल एल-सयैद जीतकर अमेरिकी सीनेट के पहले मुस्लिम सदस्य बने.

वहीं, न्यू मैक्सिको में पहली बार एक नेटिव अमेरिकी गवर्नर चुनी गईं. इन नतीजों ने अमेरिकी राजनीति में महिलाओं और अलग-अलग समुदायों की बढ़ती मौजूदगी को दिखाया है. आइए जानते हैं इस चुनाव में पहली बार क्या-क्या हुआ.

अमेरिका को मिली पहली ब्लैक महिला गवर्नर

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जॉर्जिया में डेमोक्रेटिक पार्टी की कीशा लांस बॉटम्स ने जीत दर्ज की है. वह अटलांटा की पूर्व मेयर रह चुकी हैं. इस जीत के साथ वह अमेरिका की पहली ब्लैक महिला गवर्नर बन गई हैं. अमेरिकी चुनावी इतिहास में इसे एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: कीशा लांस ने रच दिया इतिहास, अमेरिका में आज तक नहीं हुआ था ऐसा

अमेरिकी सीनेट में पहली बार मुस्लिम सदस्य

मिशिगन की सीनेट सीट पर अब्दुल एल-सयैद ने रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराया. इस जीत के साथ वह अमेरिकी सीनेट के पहले मुस्लिम सदस्य बन गए हैं. मिशिगन में यह मुकाबला काफी चर्चा में रहा था. उनकी जीत ने अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में एक नया इतिहास बनाया है.

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ओहायो और टेक्सास को मिली पहली महिला गवर्नर

ओहायो में डेमोक्रेट एमी एक्टन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी को हराया. वह राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी हैं. वहीं, टेक्सास में जीना हिनोजोसा ने जीत दर्ज की. वह राज्य की पहली लैटिना गवर्नर बनी हैं. चुनाव के दौरान टेक्सास में इमिग्रेशन का मुद्दा काफी अहम रहा था.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक के दामाद हैं अमेरिका में जीते अब्दुल अल सैयद, अब बनेंगे US के पहले मुस्लिम सीनेटर

नेटिव अमेरिकी समुदाय के नाम भी ऐतिहासिक जीत

न्यू मैक्सिको में पूर्व अमेरिकी गृह मंत्री डेब हालांड गवर्नर चुनी गई हैं. वह राज्य की पहली नेटिव अमेरिकी गवर्नर बनी हैं. वहीं, मिनेसोटा की लेफ्टिनेंट गवर्नर पेगी फ्लैनगन ने सीनेट चुनाव जीतकर एक और रिकॉर्ड बनाया. वह अमेरिकी सीनेट में पहुंचने वाली पहली नेटिव अमेरिकी महिला बनी हैं.

 कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन और फ्लोरिडा में भी बने रिकॉर्ड

कैलिफोर्निया में जेवियर बेसेरा राज्य के पहले निर्वाचित लैटिनो गवर्नर बने हैं. विस्कॉन्सिन में क्रिस क्राउली पहले ब्लैक गवर्नर चुने गए. वहीं, फ्लोरिडा में रिपब्लिकन बायरन डोनाल्ड्स राज्य के पहले ब्लैक गवर्नर बने हैं. न्यू हैम्पशायर से क्रिस पप्पास अमेरिकी सीनेट में पहुंचने वाले पहले खुले तौर पर गे पुरुष बने. इसके अलावा टेनेसी में रिपब्लिकन मार्शा ब्लैकबर्न ने जीत दर्ज की. वह राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी हैं.

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यह भी पढ़ें: 'अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएंगे', US चुनाव में अल-सैयद की जीत पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

इन नतीजों से साफ है कि इस चुनाव में सिर्फ सत्ता का समीकरण नहीं बदला. कई राज्यों में पहली बार अलग-अलग समुदायों और महिलाओं को शीर्ष पदों पर पहुंचने का मौका मिला है. इन जीतों ने अमेरिका के चुनावी इतिहास में कई नए अध्याय जोड़ दिए हैं.

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