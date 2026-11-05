Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर से चमकी 4 राशियों की किस्मत, 12 नवंबर तक मिलेगा बंपर लाभ!

Mangal Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, संपत्ति और आत्मविश्वास का कारक ग्रह माना जाता है. कुंडली में मंगल की स्थिति का असर व्यक्ति के फैसलों, करियर, कारोबार और पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है. ऐसे में मंगल की चाल में बदलाव को ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

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फिलहाल मंगल देव कर्क राशि में विराजमान हैं. यह गोचर 12 नवंबर 2026 तक रहने वाला है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान चार राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. नौकरी में तरक्की, कारोबार में नए अवसर, आर्थिक स्थिति में सुधार और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए मंगल का यह गोचर शुभ रहने वाला है.

मंगल गोचर का ज्योतिषीय महत्व

मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है. वहीं कर्क राशि में मंगल को नीच का माना गया है. ज्योतिष के अनुसार, मंगल यहां होने पर व्यक्ति के स्वभाव में भावुकता और जल्दबाजी बढ़ सकती है. इसलिए इस अवधि में गुस्से पर नियंत्रण रखना और सोच-समझकर फैसले लेना जरूरी माना जाता है.

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हालांकि, अलग-अलग राशियों पर इस गोचर का प्रभाव उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव के अनुसार बदल सकता है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर बनाने से भविष्य में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कई मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. इस राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस गोचर का प्रभाव खास माना जा रहा है. कारोबार करने वाले लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. किसी पुराने व्यावसायिक संपर्क से भी फायदा होने की संभावना है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है. नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम के दम पर पहचान मिल सकती है. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बन रही है.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कई अच्छी संभावनाएं लेकर आ सकता है. आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. कारोबार में मुनाफा बढ़ने के साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है.

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कब होगा मंगल का अगला राशि परिवर्तन?

द्रिक पंचांग के अनुसार, मंगल 18 सितंबर 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं. अब 12 नवंबर 2026 को रात 8 बजकर 30 मिनट पर मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इसके साथ ही कर्क राशि में मंगल का गोचर समाप्त हो जाएगा.

ज्योतिष में मंगल को साहस, पराक्रम, भूमि, संपत्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इसके राशि परिवर्तन का प्रभाव करियर, पारिवारिक जीवन, संपत्ति और आर्थिक फैसलों पर देखा जाता है. हालांकि, किसी भी गोचर का वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा पर निर्भर करता है.

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