Gen Z Fashion: बूटकट से बेल बॉटम तक, Gen Z ने लौटाए 90s के ये 5 फैशन ट्रेंड

फैशन में पुराने ट्रेंड एक बार फिर लौट रहे हैं. आज जेन जी के बीच 90 के दशक के कपड़े काफी पसंद किए जा रहे हैं. बूटकट जींस से लेकर बेल बॉटम पैंट तक, उस दौर के कई स्टाइल आज के फैशन का हिस्सा बन चुके हैं. जेन जी इन कपड़ों को अपने अंदाज में पहनकर नया लुक दे रहे हैं. आइए जानते हैं 90 के दशक के 5 ऐसे फैशन ट्रेंड, जो आज फिर पॉपुलर हो रहे हैं.

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1. बूटकट जींस

बूटकट जींस कमर और जांघों के पास फिट होती है, जबकि घुटनों के नीचे थोड़ी चौड़ी हो जाती है. 90 के दशक में पसंद किया जाने वाला ये स्टाइल अब फिर ट्रेंड में है. जेन जी इसे फिटेड टॉप, शर्ट और छोटे कुर्ते के साथ पहनना पसंद करती है.

2. बेल बॉटम पैंट

बेल बॉटम पैंट घुटनों के नीचे काफी ज्यादा चौड़ी हो जाती है. इसका फैशन 70 के दशक में फेमस हुआ था और 90 के दशक में भी इसका असर देखने को मिला. आज जेन जी इसे क्रॉप टॉप, फिटेड टी-शर्ट और शर्ट के साथ पहनकर रेट्रो लुक बना रहे हैं.

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3. बैगी जींस

ढीली जींस 90 के दशक के कैजुअल फैशन की पहचान थी. आज जेन जी स्किनी जींस के बजाय बैगी जींस को पसंद करती है. इसे ओवरसाइज टी-शर्ट, क्रॉप टॉप और शर्ट के साथ पहना जा सकता है. ये स्टाइल कम्फरटेबल होने के साथ ट्रेंडी भी लगता है.

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4. चेक वाली शर्ट

चेक वाली फ्लैनल शर्ट 90 के दशक के ग्रंज फैशन का जरूरी हिस्सा थी. आज जेन जी इन्हें टी-शर्ट के ऊपर खुला पहनते हैं या कमर पर बांधकर स्टाइल करते हैं. जींस और कार्गो पैंट के साथ ये शर्ट कैजुअल लुक देती हैं.

5. डेनिम जैकेट

डेनिम जैकेट 90 के दशक के फैशन में काफी पॉपुलर थी. आज भी जेन जी इसे टी-शर्ट, टॉप और ड्रेस के ऊपर पहनती है. यह जैकेट बेसिक आउटफिट को स्टाइलिश बनाने के साथ हल्की ठंड में भी काम आती है.

पुराना फैशन, नया अंदाज

जेन जी ने दिखाया है कि फैशन में पुराने ट्रेंड कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते. बस उन्हें पहनने का तरीका बदल जाता है. 90 के दशक के ये स्टाइल आज भी जेन जी की अलमारी में अपनी जगह बना रहे हैं.

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