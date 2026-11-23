अनंत सिंह के घर जारी शादी समारोहों के बीच उनकी बेटी शिवांगी की हल्दी सेरेमनी से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं. हल्दी के फंक्शन में परिवार के सदस्यों, खासकर पीले कुर्ते में नजर आए शिवांगी के भाई और जीजा के अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा है. भव्य तैयारियों, सजावट और उत्सव भरे माहौल के बीच इस समारोह का वीडियो चर्चा में बना हुआ है.

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शिवांगी की हल्दी सेरेमनी में छाए भाई-जीजा

हल्दी की रस्म से जुड़ी जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव पीले कुर्ता पहनकर तैयारियों का जायजा लेते नजर आए. बाकी दोनों भाई अभिषेक और अंकित सिंह और बड़े जीजा कुमार पुनीत ने भी इस दौरान पीले रंग का कुर्ता सेट पहना था. लेकिन शिवांगी के भाई अभिनव छाए रहे. वो शादी से पहले हल्दी की रस्म में लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते और बातचीत भी करते दिखे.

समारोह के दौरान शिवांगी के भाई और जीजा ने हल्दी थीम के अनुरूप पीले कुर्ते पहने, जिनके लुक और अंदाज की वीडियो में खास झलक देखने को मिली. इसके साथ ही घर की महिलाएं और मेहमान भी पीले रंग के कपड़ों में नजर आए.

भव्य तैयारियां और सजावट

इस हल्दी सेरेमनी के लिए बेहद सुंदर स्टेज तैयार किया गया. आयोजन स्थल पर फूलों, रंग-बिरंगी सजावट और समारोह की व्यवस्थाओं को भव्य रूप दिया गया, जिससे पूरे माहौल में शादी की रौनक साफ दिखी.

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बिहार की शादी की देश भर में चर्चा

यह शाही शादी 25 नवंबर को अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां (बिहार) में हो रही है जिसमें 4 लाख मेहमानों के आने की खबर है. इस शादी को बेहद भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. शादी के लिए करीब 10 बीघा जमीन पर ताजमहल की डिजाइन वाला भव्य वाटरप्रूफ और एसी पंडाल तैयार किया गया है. इस शादी में देश ही नहीं विदेश से भी मेहमान आ रहे हैं.

शादी के मेन्यू में 150 से ज्यादा आइटम रखे जाएंगे. 40 से 50 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. हालांकि अनंत सिंह या उनके किसी करीबी की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन बिटिया की शादी को भव्य बनाने में अनंत सिंह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

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