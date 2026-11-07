scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ED सुपर कॉप नहीं...', कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक से जुड़ी कार्रवाई की रद्द

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी ईडी के लिए लक्ष्मण रेखा खींचते हुए कहा कि एजेंसी ‘सुपर कॉप’ की तरह काम नहीं कर सकती. कोर्ट ने साफ किया कि एजेंसी अपने संज्ञान में आने वाली हर चीज की जांच नहीं कर सकती.

Advertisement
X
HC ने ईडी की दर्ज कराई गई एक निजी शिकायत के आधार पर जारी कार्यवाही को भी रद्द कर दिया है. (फोटो-ITG)
HC ने ईडी की दर्ज कराई गई एक निजी शिकायत के आधार पर जारी कार्यवाही को भी रद्द कर दिया है. (फोटो-ITG)

सुप्रीम कोर्ट की राह पर चलते हुए अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी ईडी के लिए लक्ष्मण रेखा खींचते हुए कहा कि एजेंसी ‘सुपर कॉप’ की तरह काम नहीं कर सकती. कोर्ट ने कांग्रेस विधायक और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज ECIR और इसके जरिए की जा रही कार्रवाई रद्द कर दी.

जस्टिस एम आई अरुण की एकल जज पीठ ने ​प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों की सीमा रेखा तय करते हुए फैसला किया है कि यह एजेंसी अपने संज्ञान में आने वाली हर चीज की जांच करने के लिए कोई सुपर कॉप नहीं है.

कोर्ट ने यह भी माना कि ईडी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच का आधार बनाने के लिए स्थापित वैधानिक ढांचे को दरकिनार नहीं कर सकती. धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियां मौलिक न होकर व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka High Court Quashes SC ST Quota Hike
कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SC-ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया रद्द
Karnataka High Court, Bidadi Project
बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट में किसानों को राहत, HC ने जमीन पर कार्रवाई रोकी
court order
चार HC को मिले 30 नए जज, लंबित मुकदमों के निपटारे में आएगी तेजी
Karnataka High Court
'NICE' प्रोजेक्ट में कुछ भी NICE नहीं', कर्नाटक हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी!
HC on False Promise of Marriage Rape Case
शादी का झूठा वादा कब बनता है रेप? रिश्तेदारों की गिरफ्तारी पर HC ने उठाए सवाल

ऐसे में जब वह मूल या शेड्यूल्ड अपराध (Predicate Offence) ही अस्तित्व में नहीं रहता जो इस कार्रवाई का आधार था, तो PMLA के तहत कार्रवाई जारी कैसे रह सकती है, यानी कतई जारी नहीं रह सकती.

कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा सदस्य कांग्रेस नेता के. वाई. नंजेगौड़ा और उनसे जुड़े अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ईडी की ECIR और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया.

Advertisement

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने ईडी की दर्ज कराई गई एक निजी शिकायत के आधार पर जारी कार्यवाही को भी रद्द कर दिया. उच्च न्यायालय ने संपत्ति जब्ती की पुष्टि करने वाले PMLA निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के आदेश को भी खारिज कर दिया.

कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता से जब्त की गई वस्तुओं को वापस लौटाने का निर्देश भी दिया. यह फैसला कोलार-चिकबल्लारपुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड (KOMUL) में कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित आरोपों से जुड़ी ईडी जांच के खिलाफ दायर याचिकाओं के समूह पर आया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों में जनवरी में होंगे विधानसभा चुनाव? बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों के बीच चुनाव कार्यक्रम पर अटकलें तेज |
    अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ने की खबर, बीच में रुकी KBC की शूटिंग |
    'जमाल कुडू' का म्यूजकि, सिर पर गिलास, माधुरी दीक्षित का डांस वायरल, फैंस बोले- एनिमल का फेमिनिस्ट वर्जन |
    21 साल की कॉलेज स्टूडेंट ने खोला गुरुग्राम कैफे, स‍िर्फ 50 द‍िनों में कमाए 15 लाख, जान‍िए कैसे |
    How To Make Floating Diya: दिवाली पर कांच के गिलास और एल्युमीनियम फॉयल से बनाएं तैरता दीया, बस चाहिए 4 चीजें |
    Diwali 2026: दिवाली पर कल आपके शहर में क्या रहेगा लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त? नोट कर लें |
    'रामभक्तों पर गोलियां चलाने वाले माफी मांगकर अयोध्या आएं', CM योगी का अखिलेश पर निशाना |
    दिवाली-छठ से पहले बिहार को केंद्र का तोहफा, दिए 10,845 करोड़ |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    चीन ने अरुणाचल में किया 50KM जमीन पर कब्जा? VIRAL दावे का सेना ने किया पर्दाफाश
    Advertisement