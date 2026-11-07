'जमाल कुडू' का म्यूजकि, सिर पर गिलास, माधुरी दीक्षित का डांस वायरल, फैंस बोले- एनिमल का फेमिनिस्ट वर्जन

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने हाल ही में फिल्म 'एनिमल' के मशहूर गाने 'जमाल कुडू' पर अपना डांस वीडियो शेयर करके सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा. कई यूजर्स ने उनका एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह गाने का हुक स्टेप करती नजर आ रही हैं. इस दौरान उन्होंने अपने सिर पर एक गिलास को बहुत ही आसानी से बैलेंस किया हुआ था. उनके इस परफॉरमेंस की काफी तारीफ हुई और कुछ यूजर्स ने तो उन्हें 'एनिमल' फिल्म का 'फेमिनिस्ट वर्जन' तक बता दिया.

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एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'अच्छा, तो वह यह भी कर सकती हैं!' एक अन्य फैन ने लिखा, 'क्या कमाल की महिला हैं,' जबकि तीसरे यूजर ने कमेंट किया, 'वाह, वह यह भी कर सकती हैं और वो भी सबसे बेहतरीन तरीके से!'

Okay she can do that’s too 😍 #MadhuriDixit #DiwaliCelebration #diwalivibes https://t.co/LsDguBZ6pc — madhuri_stanaccount❤️ (@sobhamdfan) November 7, 2026

वीडियो में माधुरी बैंगनी रंग के अनारकली सूट में नजर आ रही हैं. वह फिल्म 'एनिमल' में बॉबी देओल द्वारा किए गए सिग्नेचर स्टेप को दोहरा रही हैं. सिर पर गिलास बैलेंस करते हुए, उन्होंने बहुत ही सहजता से डांस स्टेप्स किए, जिसे देखकर फैंस काफी प्रभावित हुए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ. श्रीराम नेने ने एक दिवाली पार्टी रखी थी, जिसमें एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी भी शामिल हुई थीं.

Madhuri Dixit to feature in feminist version of 'Animal' movie — Brutal Truth (@sarkarstix) November 7, 2026



इसके अलावा, 5 नवंबर को मुंबई में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​की दिवाली पार्टी में शामिल होने को लेकर भी माधुरी दीक्षित चर्चा में रहीं. एक्ट्रेस अपने पति डॉ. श्रीराम नेने और बड़े बेटे अरिन नेने के साथ वहां पहुंची थीं. हालांकि, अरिन का अपनी कथित गर्लफ्रेंड खुशी के साथ आना लोगों के चर्चा का विषय बन गया.

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दोनों ने पैपराजी के सामने एक साथ पोज दिए और माधुरी तथा डॉ. नेने के साथ भी तस्वीरें खिंचवाईं, जिससे उनके डेटिंग करने की चर्चा शुरू हो गई. इस मौके पर माधुरी मनीष मल्होत्रा ​​की गुलाबी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

अपने वायरल डांस वीडियो और दिवाली पार्टी में शामिल होने के अलावा, एक्ट्रेस टेलीविजन पर अपनी वापसी को लेकर भी चर्चा में हैं. उन्होंने 24 साल बाद मराठी क्विज शो 'कोन होनार करोडपति' के जरिए होस्टिंग की दुनिया में वापसी की, जो अक्टूबर 2026 में शुरू हुआ था. इसके अलावा, वह 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में भी नजर आईं, जहां उन्होंने अपने मशहूर गाने 'काहे छेड़ मोहे' पर शानदार परफॉरमेंस देकर दर्शकों का दिल जीत लिया.

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