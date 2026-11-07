दिवाली-छठ से पहले बिहार को केंद्र का तोहफा, दिए 10,845 करोड़

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार को कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में 10,845 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है. उन्होंने इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया.

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सम्राट चौधरी ने कहा कि त्योहारों से पहले मिली यह राशि राज्य की जरूरी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ विकास योजनाओं को गति देने में मदद करेगी. इससे आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन और प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी.

बिहार को बड़ी सौगात! दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बिहार को कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में ₹10,845 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद! त्योहारों से पहले मिली यह राशि राज्य की आवश्यक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ विकास योजनाओं को गति देने में सहायक होगी। इससे आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन और प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को नई मजबूती मिलेगी। केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से बिहार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह सहयोग विकसित और समृद्ध बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 7, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से बिहार लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह सहयोग विकसित और समृद्ध बिहार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

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