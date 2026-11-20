बेंगलुरु के एक शख्स पर ना जाने कौन सा फितूर सवार था कि उसने खुद अपने बेटे का खून कर डाला. वहशत यहीं नहीं थमी उसी वक्त उस शख्स ने अपनी पत्नी की जान लेने के मकसद से उस पर चाकू और हथौड़े से हमला कर दिया. तीन दिन बाद उस महिला को एक बंद फ्लैट से बरामद किया गया. यह वारदात पद्मनाभनगर की बताई जा रही है.

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घटना 16 नवंबर की रात की बताई गई है. पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने अपने परिवार पर फ्लैट के अंदर हमला किया था. इस हमले में बेटे की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर घटना के बावजूद जिंदा बच गई. मृतक की पहचान सोहम दास के रूप में हुई है, जबकि उसकी मां सीमा दास को बचा लिया गया. आरोपी पति की पहचान सुदीप के रूप में हुई है.

मामले की शिकायत बनाशंकरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है. पुलिस को यह जानकारी अपार्टमेंट के मकान मालिक बी. मल्लैया ने दी, जिनकी उम्र 62 साल है. शिकायत के मुताबिक, परिवार अक्टूबर 2024 से राघवेंद्र लेआउट स्थित SRRK तुलसी अपार्टमेंट के एक किराये के फ्लैट में रह रहा था.

मकान मालिक का दावा है कि पिछले करीब छह महीने से परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. पड़ोसियों ने भी कई बार घर में होने वाले विवाद और शोर-शराबे की शिकायत की थी.

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मकान मालिक बी. मल्लैया ने शिकायत में बताया कि उन्होंने परिवार को कई बार आपसी विवाद खत्म कर शांति से रहने की सलाह दी थी. इसके साथ ही उन्होंने परिवार से फ्लैट खाली करने के लिए भी कहा था.

हालांकि, परिवार वहीं रह रहा था और उनके बीच विवाद जारी थे. 16 नवंबर की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच मकान मालिक को पड़ोसियों के फोन आए.

पड़ोसियों ने फ्लैट में हंगामा और झगड़ा होने की जानकारी दी, लेकिन उस वक्त कार्यालय के काम में व्यस्त होने के कारण मकान मालिक तुरंत मौके पर नहीं पहुंच सके.

इसके बाद मकान मालिक ने अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से संपर्क किया. गार्ड ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि फ्लैट में उस समय कोई हंगामा नहीं हो रहा था. इसके बाद मकान मालिक तत्काल वहां नहीं गए.

तीन दिन बाद, 19 नवंबर को बी. मल्लैया फ्लैट पर पहुंचे. उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने बनाशंकरी पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी.

पुलिस मकान मालिक के साथ फ्लैट पर पहुंची. दरवाजा बंद होने के कारण पुलिस ने एक लॉकस्मिथ की मदद ली और रात करीब 11 बजे फ्लैट का ताला खुलवाया. अंदर दाखिल होने पर पुलिस और मकान मालिक ने फर्श और दीवारों पर खून के निशान देखे.

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इसी दौरान अंदर एक बंद कमरे से महिला के चीखने की आवाज सुनाई दी. पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो वहां सीमा दास मिलीं. वह कमरे के अंदर बंद थीं और मदद के लिए आवाज लगा रही थीं.

सीमा दास ने पुलिस को बताया कि 16 नवंबर की रात उनके पति सुदीप ने उन पर और उनके बेटे सोहम दास पर चाकू और हथौड़े से हमला किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि हमले में उनके पति ने बेटे की हत्या कर दी और उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की.

पुलिस ने फ्लैट के बाथरूम से सोहम दास का शव बरामद किया. महिला के बयान और मकान मालिक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

बनाशंकरी पुलिस ने आरोपी सुदीप के खिलाफ क्राइम नंबर 236/2026 के तहत केस दर्ज किया है. मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1), हत्या और धारा 109(1), हत्या की कोशिश के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

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