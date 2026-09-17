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इतनी बजे तो डबल पैसे मिलते हैं... Zepto राइडर ने बताया- इस काम में कितनी कमाई?

घर तक 10 मिनट में हमारे ऑर्डर लेकर आने वाले राइडर्स की कमाई कितनी होती होगी? अक्सर ये हममें से कईयों के मन में ये सवाल उठता होगा. चलिए जानते हैं ऐसे ही एक राइडर की जुबानी, उनकी कमाई आखिर कितनी होती है?

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डिलिवरी राइडर्स को रात के शिफ्ट में मिलता है दोगुना कमीशन (Photo - ITG)
डिलिवरी राइडर्स को रात के शिफ्ट में मिलता है दोगुना कमीशन (Photo - ITG)

घर में अचानक देर रात या दोपहर में कुछ स्पेशल बनाने का मन हो जाए. पता चले पनीर या फिर कोई जरूरी मसाला या सब्जी नहीं है. अब बाहर जाकर खरीदकर लाने का भी मन नहीं कर रहा. ऐसे में हम तुरंत Zepto, Blinkit या इंस्टामार्ट पर ऑर्डर करते हैं और 10 मिनट में घर पर सामान पहुंच जाता है. 

ऑर्डर करने के 10 मिनट के अंदर घर तक सामान पहुंचाने वाले राइडर्स से कभी- कभी बातचीत भी हो जाती है. कुछ एक तो ऐसे हैं जो इतनी बार ऑर्डर लेकर आ चुके हैं कि उनसे जान- पहचान हो चुकी है. ऐसे ही एक जेप्टो राइडर जो रात दस बजे  ऑर्डर लेकर आया था. उस पर नीचे आसपास के कुछ आवारा कुत्ते भौंकने लगे. मैंने उसकी मदद की और इसी दौरान उससे छोटी सी बातचीत हुई. 

मैंने पूछा देर रात गली- गली जाकर इस काम को करने में तो रिस्क होता होगा. इस पर रमेश नाम के उस राइडर ने बताया कि रिस्क तो होता है, लेकिन रात में पैसे ज्यादा मिलते हैं. मैंने पूछा आखिर कितने ज्यादा पैसे मिल जाते होंगे? क्योंकि, आजकल आवारा कुत्तों के आतंक से तो डिलिवरी एजेंट कई सोसाइटी और मुहल्लों में आना नहीं चाहते.

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रात के शिफ्ट में होती है दोगुनी कमाई
इस पर रमेश ने रात में  10 मिनट में डिलिवरी करने से होने वाली कमाई का पूरा हिसाब- किताब समझाया. उसने कहा कि रात 9 बजे के बाद सीधा डबल कमीशन मिलता है. उसने बताया कि जब हमलोग ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का कोई ऑर्डर उठाते हैं तो कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर तक पार्सल पहुंचाने के 50 रुपये मिलते हैं. यह कमीशन सुबह, दोपहर या शाम के टाइम का होता है. 

वहीं अगर रात 8 या 9 बजे के बाद 2 किलोमीटर के दायरे में कोई ऑर्डर पहुंचाना हो, तब कमीशन सीधा डबल हो जाता है. मतलब दिन में जिस ऑर्डर के 50 मिलते हैं. रात में उस ऑर्डर का सीधा 100 मिल जाता है. दूरी ज्यादा होने पर कमीशन भी और ज्यादा बढ़ सकता है. क्योंकि, रात में राइडर कम हो जाते हैं. 

रात के अलावा अगर मौसम खराब है. यानी बारिश या आंधी- तूफान में ऑर्डर पहुंचाना है तब कमीशन डबल से भी ज्यादा मिल सकता है. कभी- कभी बहुत ज्यादा ऑर्डर आने पर जब राइडर्स की कमी होने लगती है. ऐसे मौकों पर भी कमीशन बढ़ा कर दी जाती है.  

यह भी पढ़ें: '10 पर्सेंट कंपनी का, फिर सारा अपना...', रैपिडो राइडर्स ने बताया- एक घंटे में कितना कमाते हैं? 

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रमेश ने बताया कि अगर हर दिन 8 घंटे भी यह काम करते हैं तो आराम से 1200 रुपये शुद्ध कमाई हो जाती है. यानी पेट्रोल या इलेक्ट्रिक बाइक है तो उसके चार्जिंग और किराए का पैसा काटकर 1000 से 1200 रुपये हो जाते हैं. क्योंकि 8 घंटे में हमलोग दूर और नजदीक दोनों मिलाकर 15 ऑर्डर पूरे कर ही लेते हैं. इसमें अगर रात के दो-तीन ऑर्डर भी कर लें तो दिन के 5 के बराबर कमाई हो जाती है.       

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