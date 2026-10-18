जब अमेरिका ने अलास्का को खरीद लिया, पहले रूस का था कब्जा

18 अक्टूबर 1867 को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर अलास्का का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था. अमेरिका ने रूस से इस विशाल इलाके को महज 72 लाख डॉलर में खरीदा था. उस समय बहुत से अमेरिकी लोगों को यह सौदा घाटे का लग रहा था. उन्हें लगता था कि बर्फ से ढकी इस जमीन को खरीदकर अमेरिका ने अपना पैसा बर्बाद कर दिया है. लेकिन वक्त के साथ अलास्का की अहमियत बढ़ती गई और आज यह इलाका अमेरिका के सबसे बड़े राज्यों में शामिल है.

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अलास्का आज अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन एक समय यहां रूस का कब्जा था. यह इलाका रूस के लिए काफी दूर था और इसकी सुरक्षा करना भी आसान नहीं था. रूस को डर था कि भविष्य में ब्रिटेन जैसी ताकत से युद्ध होने पर वह इस क्षेत्र को गंवा सकता है. ऐसे में रूस ने इसे किसी प्रतिद्वंद्वी के हाथों खोने के बजाय अमेरिका को बेचने का फैसला किया.

उस समय अमेरिका भी अपने क्षेत्र का विस्तार करने में दिलचस्पी रखता था. अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के कार्यकाल में विदेश मंत्री विलियम हेनरी सीवार्ड ने अलास्का को खरीदने की पहल की. सीवार्ड और अमेरिका में रूस के राजनयिक एडुआर्ड डी स्टोएकल के बीच मार्च 1867 में बातचीत शुरू हुई.आखिरकार, दोनों देशों के बीच 72 लाख डॉलर में सौदा तय हो गया. 18 अक्टूबर 1867 को अमेरिका ने अलास्का का आधिकारिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया.

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कितना बड़ा है अलास्का, जिसे अमेरिका ने खरीदा था?

अलास्का कोई छोटा-मोटा इलाका नहीं था. इसका क्षेत्रफल करीब 5,86,412 वर्ग मील था. यानी यह टेक्सास राज्य के आकार से लगभग दोगुना बड़ा है. आज भी अलास्का क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है.

इसकी एक खास बात यह भी है कि यह अमेरिका के निचले 48 राज्यों के कुल क्षेत्रफल के करीब पांचवें हिस्से के बराबर है. हालांकि, इतना बड़ा इलाका होने के बावजूद यहां की आबादी काफी कम है.

अलास्का में हजारों साल पहले से ही मूल निवासी समुदाय रहते आए हैं. यहां का मौसम बेहद ठंडा और परिस्थितियां कठिन हैं. इसके बावजूद यहां के लोगों ने सदियों से इस क्षेत्र में अपनी संस्कृति और जीवनशैली को बनाए रखा है.

अमेरिका में क्यों हुआ था सौदे का विरोध?

जब अमेरिका ने अलास्का को खरीदने का फैसला किया, तो वहां के कई लोग इस सौदे से खुश नहीं थे. उस समय आम धारणा थी कि अलास्का बर्फ से ढका, वीरान और किसी खास काम का नहीं है. लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी रकम खर्च करके अमेरिका ने बेकार जमीन खरीद ली है.

इस सौदे की आलोचना में इसे 'सीवार्ड्स फॉली' यानी सीवार्ड की मूर्खता कहा गया. कुछ लोग इसे 'एंड्रयू जॉनसन का पोलर बियर गार्डन' भी कहते थे. इन नामों से साफ पता चलता है कि उस समय अलास्का खरीदने के फैसले का कितना मजाक उड़ाया गया था.

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इस विरोध की एक वजह तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन की अलोकप्रियता भी थी. अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण और दक्षिणी राज्यों के साथ व्यवहार को लेकर जॉनसन का कांग्रेस में कट्टर रिपब्लिकन नेताओं से टकराव चल रहा था. साल 1868 में उनके खिलाफ महाभियोग भी चलाया गया, लेकिन सीनेट में एक वोट के अंतर से वह पद से हटने से बच गए. इन तमाम विरोधों के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस ने अलास्का खरीदने के समझौते को मंजूरी दे दी.

सोने की खोज ने बदल दी अलास्का की तस्वीर

शुरुआत में जिस अलास्का को बेकार जमीन समझा जा रहा था, उसकी अहमियत समय के साथ बढ़ने लगी. साल 1899 में अलास्का के नोम इलाके में सोने की खोज हुई. इसके बाद यहां सोने की तलाश में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे और गोल्ड रश यानी सोने की दौड़ शुरू हो गई.

बाद के वर्षों में अलास्का अपने प्राकृतिक संसाधनों के कारण भी चर्चा में आया. यहां तेल, समुद्री भोजन और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा भंडार है. आज अमेरिका के तेल उत्पादन में अलास्का की अहम भूमिका है और देश के समुद्री खाद्य कारोबार में भी इसका बड़ा योगदान है.

आखिरकार, 3 जनवरी 1959 को अलास्का अमेरिका का 49वां राज्य बन गया. इस तरह रूस से खरीदा गया यह विशाल इलाका अमेरिकी संघ का हिस्सा बन गया.

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क्या है अलास्का नाम का मतलब?

अलास्का नाम की जड़ें यहां के मूल निवासी अलेउत समुदाय की भाषा में मिलती हैं. माना जाता है कि इसका नाम अलेउत शब्द 'अल्येस्का' से निकला है, जिसका अर्थ है 'महान भूमि' यानी बड़ी या विशाल जमीन.

अलास्का के इतिहास को याद रखने के लिए यहां दो खास दिन भी मनाए जाते हैं. मार्च के आखिरी सोमवार को 'सीवार्ड्स डे' मनाया जाता है. यह 30 मार्च 1867 को अमेरिका और रूस के बीच हुए भूमि समझौते पर हस्ताक्षर की याद दिलाता है. वहीं, हर साल 18 अक्टूबर को 'अलास्का डे' मनाया जाता है. यह वही दिन है, जब 1867 में अमेरिका ने औपचारिक रूप से अलास्का का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था.

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