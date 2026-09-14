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DPC शीट क्या है? इसे लगाने से नहीं होगी क्रैक्स और सीलन की टेंशन, जानें कितने की आती है

आजकल घर बनाते वक्त डीपीसी कराने के दौरान एक विशेष प्रकार की शीट लगाई जा रही है. इसे डीपीसी शीट कहा जाता है. चलिए जानते हैं इस शीट को लगाने का खर्चा क्या आता है और इसके फायदे क्या हैं?

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डीपीसी शीट लगाने के बाद खत्म हो जाती है सीलन की टेंशन (Photo - AI Generated)
डीपीसी शीट लगाने के बाद खत्म हो जाती है सीलन की टेंशन (Photo - AI Generated)

DPC यानी डैम्प प्रूफ कोर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक जरूरी हिस्सा है जो दीवारों में नीचे से ऊपर की ओर नमी को चढ़ने से रोकता है. बिना डीपीसी घर की दीवारें सीलन या प्लास्टर झड़ने जैसी समस्या से सुरक्षित नहीं रह सकती हैं. आजकल लोग घर को डैम्प प्रूफ बनाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं. इसी में एक में डीपीसी शीट का इस्तेमाल होता है. चलिए जानते हैं आखिर ये शीट्स क्या हैं, कैसे यह हमारे घर को सीलन से बचाता है और इसे लगाने में खर्चा कितना आता है.

आमतौर पर डीपीसी तीन तरह से कराए जाते हैं. सीमेंट मोर्टार DPC, बिटुमिनस DPC, और DPC शीट या मेम्ब्रेन. डीपीसी का मतलब है हर एक दीवार या प्लिंथ लेवल पर नमी को रोकने वाली एक परत (बैरियर) तैयार की जाती है. असरदार वॉटरप्रूफिंग के लिए, प्लिंथ लेवल पर जोड़ और कोने पर सीमेंट और रेत से बने मसाले की परत चढ़ा देते हैं. या फिर बिटुमिनस यानी बजरी, सीमेंट और रेत के मोर्टार की परत चढ़ाई जाती है.  

आजकल प्लिंथ लेवल पर मसाले की परत के ऊपर भी एक  तरह की वाटरप्रूफ शीट का इस्तेमाल किया जाता है. यह एक तैयार बैरियर होती है जिसे चिनाई की परतों के बीच लगाया जा सकता है. इसी को डीपीसी शीट करते हैं. जमीन से दीवारों पर सीलन या नमी को चढ़ने से रोकने के लिए किया जाता है.

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यह आमतौर पर पॉलीथीन, बिटुमेन, चारकोल या प्लास्टिक से बनी एक विशेष शीट होती है. यह जमीन के अंदर मौजूद पानी और नमी को कैपिलरी एक्शन के जरिए दीवारों तक आने से रोकती है.

यह भी पढ़ें: कंपोजिट सीमेंट क्या है? OPC और PPC से भी होता है दोगुना मजबूत

DPC शीट या रोल की कीमत आमतौर पर 1,000 से 3,500 रुपये प्रति रोल या लगभग 50 से 150 प्रति मीटर तक होती है. यह कीमत DPC शीट की क्वालिटी, मोटाई यानी  माइक्रोन, मटेरियल और उसके आकार या ब्रांड पर निर्भर करती है. डीपीसी शीट भी कई तरह के होते हैं. 

एक होता है बिटुमिन डीपीसी शीट यह वाटरप्रूफ शीट आमतौर पर लगभग 1000 रुपये प्रति रोल से शुरू होती है. वहीं हेवी-ड्यूटी पॉलीथीन DPC शीट भारी गुणवत्ता वाले प्लास्टिक या पॉलीथीन DPC रोल की कीमत 2,700 से 7,500 रुपये या उससे अधिक हो सकती है, जो लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है.

यह भी पढ़ें: RCC तो पता है... मगर ये DPC क्या है? अगर करवा लेंगे तो सीलन की टेंशन खत्म

घर में DPC शीट लगवाने  का खर्च आमतौर पर 50 से 150 रुपये प्रति स्क्वायर फीट  या लगभग 100 रुपये प्रति मीटर तक आता है. यदि आप सामान्य कंक्रीट और वाटरप्रूफिंग केमिकल के साथ DPC करवाते हैं, तो एक मध्यम आकार के घर में कुल खर्च मटेरियल और लेबर मिलाकर 50,000 से 65,000 रुपये के बीच हो सकता है.

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