महीनों से बंद है घर, फिर भी आ रहा बिजली बिल? ये हो सकती हैं वजहें

कई बार लोग कुछ दिनों या महीनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं. घर में कोई नहीं रहता, पंखे और लाइट भी बंद रहते हैं. इसके बावजूद जब बिजली का बिल आता है, तो उसमें कुछ रकम जुड़ी होती है. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि जब बिजली इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो बिल किस बात का आया? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होने से पहले बिजली के बिल को ध्यान से देखना जरूरी है. घर बंद होने के बावजूद बिल आने की कई वजहें हो सकती हैं. इनमें हर महीने लगने वाला फिक्स्ड चार्ज, पुराने बिल का बकाया, बिजली मीटर की रीडिंग और बिलिंग से जुड़ी गड़बड़ी शामिल हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि घर बंद रहने पर भी बिजली का बिल क्यों आ सकता है.

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हर महीने लग सकता है फिक्स्ड चार्ज

बिजली के बिल में सिर्फ इस्तेमाल की गई बिजली का ही पैसा नहीं जुड़ता. कई बिजली कंपनियां हर महीने फिक्स्ड चार्ज यानी तय शुल्क भी लेती हैं. यह चार्ज आपके बिजली कनेक्शन और उसकी क्षमता के हिसाब से तय हो सकता है. यही वजह है कि अगर आपने पूरे महीने घर में पंखा, लाइट या कोई दूसरा बिजली का सामान नहीं चलाया, तब भी बिल आ सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजली कंपनी आपसे कनेक्शन चालू रखने का तय शुल्क ले सकती है. हालांकि, यह चार्ज कितना होगा और इसके क्या नियम होंगे, यह आपके राज्य और बिजली कंपनी पर निर्भर करता है.

पुराने बिल का बकाया जुड़ सकता है

कई बार नया बिजली बिल देखकर लगता है कि बंद घर के लिए ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं. लेकिन हो सकता है कि उसमें पिछले महीने का कुछ बकाया भी जुड़ा हो. अगर आपने पिछला बिल पूरा नहीं भरा था या कोई रकम बाकी रह गई थी, तो वह अगले बिल में दिखाई दे सकती है. कुछ मामलों में पुराने बकाये पर लागू नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है. इसलिए बिल में केवल इस महीने की रकम नहीं, बल्कि पिछले बकाये और दूसरे शुल्कों की जानकारी भी जरूर देखें.

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मीटर की रीडिंग गलत हो सकती है

बिजली का बिल मीटर की रीडिंग के आधार पर तैयार किया जाता है. अगर रीडिंग लेते समय गलती हो जाए या मीटर की जानकारी सही तरीके से दर्ज न हो, तो बिल में ज्यादा खपत दिखाई दे सकती है. कई बार वास्तविक रीडिंग लेने के बजाय अनुमान के आधार पर भी बिल बनाया जा सकता है. ऐसे में घर बंद होने के बावजूद बिल में बिजली की खपत दर्ज हो सकती है. अपने बिजली मीटर पर दिखाई दे रही रीडिंग की फोटो लें और उसे बिल पर लिखी रीडिंग से मिलाएं. अगर दोनों में अंतर है, तो बिजली कंपनी से शिकायत करके बिल की जांच कराने के लिए कहें.

घर के किसी उपकरण से हो सकती है बिजली की खपत

घर बंद होने का मतलब यह नहीं है कि बिजली का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो गया है. कई बार फ्रिज, वाई-फाई राउटर, इन्वर्टर या दूसरे उपकरण चालू रह जाते हैं. इन उपकरणों के चलते बिजली खर्च हो सकती है, भले ही घर में कोई मौजूद न हो. कुछ उपकरणों में स्टैंडबाई मोड के दौरान भी थोड़ी बिजली इस्तेमाल होती है. अगर घर लंबे समय से बंद है, तो यह जांचना चाहिए कि कौन-कौन से उपकरण बिजली के कनेक्शन से जुड़े हुए हैं. हालांकि, अगर सभी उपकरण बंद हैं और मीटर की रीडिंग भी नहीं बढ़ रही, तो बिल में खपत दिखने की दूसरी वजह तलाशने चाहिए.

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बिजली मीटर या बिलिंग सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है

कभी-कभी बिजली मीटर में तकनीकी खराबी या बिलिंग सिस्टम में गलती की वजह से भी गलत बिल आ सकता है. अगर मीटर की रीडिंग और बिल में दर्ज खपत मेल नहीं खाती, तो इसकी जांच जरूरी है. ऐसी स्थिति में बिजली वितरण कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र, आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है. शिकायत करते समय अपना उपभोक्ता नंबर, बिल की कॉपी और मीटर की मौजूदा रीडिंग की फोटो संभालकर रखें.अगर जरूरत हो, तो मीटर की जांच कराने का अनुरोध भी करें. जांच के बाद बिल में गलती मिलने पर कंपनी अपने नियमों के अनुसार सुधार कर सकती है.

बिजली का बिल गलत आए तो क्या करें?

अगर घर बंद रहने के बावजूद आपको ज्यादा बिल मिला है, तो इन बातों का ध्यान रखें. बिल पर दर्ज मीटर रीडिंग को वास्तविक रीडिंग से मिलाएं. देखें कि बिल में फिक्स्ड चार्ज और पुराना बकाया कितना है. घर में चालू रह गए उपकरणों की जांच करें. बिल में खपत अचानक बढ़ी हो, तो पिछले महीनों के बिल से तुलना करें. गलती मिलने पर बिजली कंपनी में शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत संख्या संभालकर रखें. ध्यान रखें कि बिल की जांच होने तक उसे नजरअंदाज न करें. भुगतान की समय सीमा और शिकायत के दौरान लागू नियमों की जानकारी बिजली कंपनी से ले लें.

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आखिर घर बंद होने पर भी बिजली का बिल क्यों आता है?

घर बंद रहने के बावजूद बिजली का बिल आने का मतलब हमेशा यह नहीं है कि मीटर खराब है या कंपनी ने गलत बिल भेजा है. इसकी वजह फिक्स्ड चार्ज, पुराने बिल का बकाया या घर में चल रहे उपकरण भी हो सकते हैं. वहीं, गलत रीडिंग और बिलिंग में गड़बड़ी की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसलिए बिल ज्यादा आने पर सबसे पहले मीटर की रीडिंग, पुराने बकाये और लगाए गए शुल्कों की जांच करें. अगर सब कुछ सही होने के बावजूद बिल में गड़बड़ी दिखाई देती है, तो बिजली ऑफिस से इसकी जांच कराएं.

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