16 साल के लड़के ने निगल लिए रेजर ब्लेड, पेट में दिखे नुकीले टुकड़े, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल (OGH) में डॉक्टरों ने 16 साल के एक लड़के के पेट से रेजर ब्लेड के तीन टुकड़े सफलतापूर्वक निकाल लिए. आरोप है कि लड़के ने कई ब्लेड निगल लिए थे.

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लड़के को गुरुवार रात करीब 2 बजे OGH लाया गया था. अस्पताल में एक्स-रे करने पर उसके पेट में ब्लेड के कई टुकड़े दिखाई दिए. इसके बाद उसे मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग भेजा गया.

मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. बी. रमेश कुमार की अगुवाई में डॉक्टरों की टीम ने एंडोस्कोपी के जरिए ब्लेड के तीन नुकीले टुकड़े सफलतापूर्वक बाहर निकाले.

काफी चुनौतीपूर्ण थी प्रक्रिया

डॉक्टरों के मुताबिक, यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि नुकीली चीजों से शरीर के अंदर चोट लगने का खतरा था. इससे अंदरूनी हिस्सों में कट लगने या छेद होने की आशंका थी. डॉ. रमेश कुमार ने कहा, "यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि अंदरूनी चोट के रूप में कट लगने और छेद होने की हमेशा आशंका रहती है. OGH के अधिकारियों के मुताबिक, लड़के का मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी का इतिहास रहा है. प्रक्रिया के बाद उसकी रिकवरी में कोई परेशानी नहीं हुई और फिलहाल उसकी हालत ठीक है. वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि OGH की मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी टीम को शरीर के अंदर फंसी अलग-अलग तरह की चीजों को एंडोस्कोपी के जरिए निकालने का अनुभव है.

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