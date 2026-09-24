नहीं टिका रहेगा पानी... बाथरूम में लगवाएं ये वाली टाइल्स, फिसलन की टेंशन खत्म!

घरों में लोग फर्श को आकर्षक लुक देने के लिए ग्लॉसी टाइल्स तो लगा लेते हैं. बाद में फिसलन और पानी जमा रहने की समस्या सामने आने लगती है. ऐसे में जानते हैं कि बाथरूम, बालकनी और किचन जैसी जगहों पर, जहां पानी गिरते रहते हैं. वहां किस तरह की टाइल्स लगाना सही होगा.

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फिसलन की समस्या से बचने के लिए आजकल लोग घरों में मैट फिनिश विट्रिफाइड टाइल्स लगवा रहे हैं. खासकर बालकनी और बाथरूम में इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है. मैट फिनिश विट्रिफाइड टाइल्स फर्श पर फिसलन को कम करता है. ऐसे में समझते हैं कि यह टाइल्स किस तरह से काम करता है.

इस टाइल की पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है. इस वजह से पानी सतह के अंदर नहीं जाता. वहीं बाहर फैला हुआ पानी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है या वाइपर से एक बार पोछा लगाने पर आसानी से साफ हो जाता है.

क्या है इस टाइल्स की खासियत?

मैट फिनिश विट्रिफाइड टाइल्स एक विशेष प्रकार की सिरेमिक टाइल्स होती हैं. इन पर कोई चमक या रिफ्लेक्शन नहीं होता है. इन्हें विट्रिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिससे ये बहुत मजबूत और कम पानी सोखने वाली बनती हैं.

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इसके बाद इनकी ऊपरी सतह को खुरदरा या नॉन-ग्लॉसी लुक दिया जाता है. इस वजह से मैट फिनिश टाइल्स पर फिसलन बहुत कम होती है. इसकी ऊपरी सतह खुरदरी होती है. इस कारण पैर और फर्श के बीच बेहतर पकड़ बनती है. यही वजह है कि इन्हें ग्लॉसी टाइल्स के मुकाबले काफी सुरक्षित माना जाता है. खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए.

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मैट फिनिश की सतह थोड़ी खुरदरी होने के कारण पानी की बूंदें इसकी सतह पर टिकी रहती हैं और ग्लॉसी टाइल्स की तुलना में इन्हें पोछने के बाद हवा से सूखने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि पानी होने के बावजूद इस पर फिसलने का डर नहीं रहता.

एक एक बेहतरीन एंटी-स्किड टाइल्स है. बेहतर ग्रिप के कारण बाथरूम, किचन, बालकनी और सीढ़ियों के लिए यह सबसे सुरक्षित विकल्प हैं. इस पर जल्दी स्क्रैच और दाग-धब्बे नहीं लगते हैं. इन टाइल्स पर खरोंच और धूल-मिट्टी के निशान आसानी से दिखाई नहीं देते हैं. यह टाइल्स घर को एक शांत, क्लासी और मॉडर्न मैट लुक देती हैं.

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यह खूबसूरत वुडन या स्टोन टेक्सचर में बहुत खूबसूरत लगती हैं. विट्रिफाइड होने के कारण ये भारी वजन झेल सकती हैं और सालों-साल खराब नहीं होतीं. इसका इस्तेमाल बाथरूम और किचन, या जहां पानी और तेल गिरने का डर रहता है. वहां किया जाता है.

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