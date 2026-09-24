Surya Nakshatra Parivartan: 4 राशियों के लिए खास हैं अगले 14 दिन! सूर्य नक्षत्र परिवर्तन कराएगा लाभ

Surya Nakshatra Parivartan: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजा सूर्य की चाल और नक्षत्र परिवर्तन का सीधा प्रभाव देश-दुनिया और सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है. पंचांग के अनुसार, आगामी 27 सितंबर को दोपहर 1 बजकर 25 मिनट पर सूर्य देव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. सूर्य के इस विशेष नक्षत्र गोचर से कुछ चुनिंदा राशियों के जातकों के लिए अगले 14 दिन बेहद, सुनहरे और लाभकारी साबित होने वाले हैं.

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ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, जब भी ग्रहों के राजा अपनी स्थिति या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव मान-सम्मान, करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर दिखाई देता है. आइए जानते हैं कि सूर्य के इस बदलाव से किन 4 भाग्यशाली राशियों को महालाभ मिलने वाला है और उनका यह 14 दिनों का सफर कैसा रहेगा.

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद शानदार परिणाम लेकर आया है. अगले 14 दिनों के भीतर आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी. कार्यक्षेत्र में शत्रुओं पर आपका दबदबा कायम रहेगा. आपकी मेहनत का सुखद परिणाम आपका मन प्रसन्न कर देगा.

2. कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह अवधि करियर और आर्थिक मामलों में मील का पत्थर साबित हो सकती है. इस गोचर के प्रभाव से आपके अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे. व्यापार से जुड़े जातकों को बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

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3. सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी खुद सूर्य देव हैं, ऐसे में इस नक्षत्र परिवर्तन का सबसे सकारात्मक और गहरा प्रभाव इसी राशि पर पड़ेगा. अगले 14 दिनों तक आपके पराक्रम और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी.

4. मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र गोचर बेहद शुभ और फलदायी रहने वाला है. इस दौरान आपके लंबे समय से रुके हुए काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे.

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