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अब बर्थडे भूलेंगे नहीं! WhatsApp में होने जा रहा सबसे बड़ा बदलाव, बदल जाएगी स्क्रीन

WhatsApp प्लेटफॉर्म पर बर्थडे रिमाइंडर फीचर लेकर आ रहा है, जिसके तहत यूजर्स को कॉन्टैक्ट्स के साथ बर्थडे की जानकारी मिलेगी और उनको कॉल व मैसेज कर सकेंगे. साथ ही WhatsApp मोबाइल ऐप में नीचे की तरफ एक नया ऑप्शन भी शामिल होने जा रहा है, जिसका नाम कॉन्टैक्ट्स होगा.

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WhatsApp में आ रहा बर्थडे रिमाइंडर फीचर. (Photo: Unsplash)
WhatsApp में आ रहा बर्थडे रिमाइंडर फीचर. (Photo: Unsplash)

आज के बिज शेड्यूल में बहुत से लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के बर्थडे आदि के बर्थडे को भूल जाते हैं. लोगों की इसी जरूरत को समझते हुए WhatsApp एक न्यू फीचर लेकर आया है, जिसका काम बर्थडे याद दिलाना है. इसके लिए बर्थडे रिमाइंडर (Birthday Reminders) नाम का फीचर आया है और अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है.  

WhatsApp के लेटेस्ट फीचर की जानकारी Wabetainfo ने दी है. रिपोर्ट् में बताया है कि अभी बर्थडे रिमाइंडर फीचर को लेकर टेस्टिंग जारी है. वॉट्सऐप इसके लिए फोन बुक के एड्रेस बुक से बर्थडे डेट को रीड करेगा. यूजर्स को अपना बर्थडे कॉन्टैक्ट्स के साथ सेव करना होगा, इसके बाद ऑटोमेटिक रिमाइंडर आने लगेगा.  

WhatsApp तैयार कर रहा है नया कॉन्टैक्ट्स टैब 

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Wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि WhatsApp के बीटा iOS 26.26.10.16 अपडेट से पता चलता है कि एक न्यू कॉन्टैक्ट्स टैब की टेस्टिंग हो रही है, जो फोन स्क्रीन पर नीचे की तरफ दिखाई देगा. यह नया सेक्शन वॉट्सऐप में नीचे नजर आने वाले Update Tab की जगह पर नजर आएगा. वॉट्सऐप स्टेट्स के लिए दूसरा शॉर्टकट तैयार किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन में स्क्रीन प्रोटेक्टर पर सरकार का नया नियम, खरीदने से पहले करें चेक

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WAbetainfo का पोस्ट 

WhatsApp के कॉन्टैक्ट्स टैब को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए कई खास फीचर्स को तैयार किया जा रहे हैं. WhatsApp इसके लिए बर्थडे रिमाइंडर को लेकर आ रहा है. 

WhatsApp में दिखेगा कॉन्टैक्ट्स टैब 

WAbetainfo ने अपनी पोस्ट में बताया है कि WhatsApp वर्जन 26.38.10.18 
की टेस्ट फ्लाइट में टेस्टिंग की जा रही है. साथ ही WhatsApp आने वाले दिनों में कॉन्टैक्ट्स टैब के अंदर रिमाइंडर का फीचर देगा. एड्रेस बुक में सेव्ड बर्थडे के आने पर WhatsApp यूजर्स को ऑटोमेटिक रिमाइंडर मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: पुराना स्मार्टफोन करेगा 8,000 रुपये वाले डिवाइस का काम! ऐसे करें इस्तेमाल

WhatsApp पर कैसे काम करेगा बर्थडे रिमाइंडर फीचर?
 
WAbetainfo ने एक स्क्रीनशॉट्स शेयर किया है, जिसमें अपकमिंग फीचर बर्थडे रिमाइंडर को दिखाया जाएगा. स्क्रीन शॉट्स में दिखाया गया है कि जिन लोगों का बर्थडे आज होगा, उसपर नाम के साथ केक इमोजी के साथ टुडे बर्थडे लिखा नजर आएगा. 

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