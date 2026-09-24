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'जिला चले या ना चले… गाड़ियां पकड़ीं तो जूतों से पीटेंगे' बागपत में राकेश टिकैत के भांजे की ARTO को धमकी

बागपत में ओवर-ऐज वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई से भड़के भाकियू नेताओं ने ARTO कार्यालय का घेराव कर अधिकारी को धरने पर बैठा दिया. राकेश टिकैत के भांजे राजेंद्र चौधरी का वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें वह ARTO को धमकाते और कार्रवाई करने पर जूतों से पीटने की चेतावनी देते नजर आ रहे हैं.

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राकेश टिकैत के भांजे राजेंद्र चौधरी का वीडियो वायरल (Photo: ITG)
राकेश टिकैत के भांजे राजेंद्र चौधरी का वीडियो वायरल (Photo: ITG)

यूपी के बागपत में ओवर-ऐज वाहनों पर कार्रवाई क्या हुई, भाकियू नेताओं का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. ARTO को घेरकर धरने पर बैठाने से लेकर भरी पंचायत में धमकी तक दे दी गई. राकेश टिकैत के भांजे व भाकियू नेता राजेंद्र चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वह ARTO विपिन कुमार को कथित तौर पर चेतावनी देते नजर आ रहे हैं- “ये जिला चले या ना चले, लेकिन दादागिरी नहीं चलने देंगे.” इतना ही नहीं, वीडियो में कार्रवाई करने पर जूतों से पीटने की बात भी कही गई है. 

दरअसल, बागपत में परिवहन विभाग ने अवधि पूरी कर चुके यानी ओवर-ऐज वाहनों के खिलाफ अभियान चला रखा है. टीम सड़क पर ऐसे वाहनों की जांच कर उन्हें जब्त कर रही है. इसी कार्रवाई को लेकर भाकियू नेताओं में नाराजगी बढ़ गई. भाकियू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ARTO कार्यालय पहुंचकर घेराव किया. ARTO विपिन कुमार को उनके केबिन से बाहर निकाला और अपने साथ धरने पर बैठा लिया.

धरने के दौरान मामला उस वक्त और गरमा गया, जब ARTO को सभी के सामने खड़ा किया गया. इसी दौरान भाकियू नेता व राकेश टिकैत के भांजे राजेंद्र चौधरी ने कार्रवाई को लेकर ARTO को चेतावनी दी. वायरल वीडियो में वह ओवरेज वाहनों की कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रशासनिक टीम के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं. जिसमें वो ARTO के कंधे पर हाथ रख कह रहे है कि "ये जिला चले ना चले- लेकिन दादागिरी नही चलने देंगे... साथ ही लोगों से कह रहे है अगर गाड़ी पकड़ते दिखे तो इन्हें जूतों से पिटाई की जाए." उनके बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

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वहीं, प्रदर्शनकारियों की ओर से ओवर-ऐज वाहनों पर कार्रवाई को लेकर अपना विरोध जताया गया. भाकियू नेताओं का कहना है कि कार्रवाई के नाम पर वाहन चालकों और मालिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. दूसरी तरफ परिवहन विभाग नियमों के तहत अवधि पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है.

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