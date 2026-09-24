जमुई की तरह समस्तीपुर में भी हो एनकाउंटर... सीएम सम्राट से चिराग पासवान की मांग

बिहार के जमुई में 19 सितंबर को नाबालिग लड़की से बदसलूकी हुई थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो तो पुलिस की नींद टूटी. इसके बाद एक्शन शुरू हुआ. अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. ये मामला अभी ठंडा हुआ नहीं था कि समस्तीपुर में भी ऐसी घटना सामने आ गई, जिसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम सम्राट से नजीर पेश करने वाली कार्रवाई करने की अपील की है.

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चिराग ने कहा, बिहार में जमुई के बाद अब समस्तीपुर में जो छेड़खानी की घटना सामने आई है वो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है. अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि सरेआम बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं. ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है.

उन्होंने कहा कि जब सरेआम बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें होने लगें तो यह कानून-व्यवस्था और प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है. इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है लेकिन कार्रवाई यहीं नहीं रुकनी चाहिए. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग है कि इस घटना में संलिप्त हर व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.

चिराग पासवान ने कहा कि जैसे जमुई की घटना में शामिल आरोपी का एनकाउंटर हुआ, ठीक वैसे ही इस घटना के आरोपियों का भी एनकाउंटर हो. ताकि अपराधियों में कानून का भय कायम हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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समस्तीपुर में क्या हुआ?

बिहार के समस्तीपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी हुई. घटना करीब एक हफ्ते पहले कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव में एक बांध के पास हुई थी. इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई और छह घंटे में सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

दरअसल, नाबालिग लड़का और लड़की बाइक से बांध पर पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ युवकों ने घेर लिया. इतना ही नहीं लड़के के साथ मारपीट की गई. लड़का किसी तरह भागा तो लड़की के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया. युवकों ने उससे बार-बार पता पूछा. जब उसने अपने साथ आए लड़के को भाई बताया, तब भी उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया.



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