हरिद्वार में अब गोल्फ कार्ट से पहुंचेंगे हर की पैड़ी, 20 रुपये होगा किराया, बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलेगी राहत

हरिद्वार में गंगा स्नान और मां गंगा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है. अब हर की पैड़ी और आसपास के इलाकों में पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करने की परेशानी कम हो सकती है. हरिद्वार नगर निगम 'गंगा सारथी' नाम से इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इसमें शुरुआत में 20 गोल्फ कार्ट चलाने की योजना है. इनका किराया 20 रुपये प्रति यात्री प्रस्तावित है.

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हरिद्वार में खासकर त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान काफी भीड़ रहती है. ऐसे में लोगों को गाड़ी पार्क करने के बाद कई बार काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है. 'गंगा सारथी' सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को इस परेशानी से राहत मिलेगी. बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों को सहूलियत होगी.

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नगर निगम के मुताबिक, यह सेवा दीपावली से पहले शुरू करने की तैयारी थी. नगर आयुक्त नंदन कुमार ने 23 अक्टूबर को कहा था कि जरूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सेवा करीब एक सप्ताह के भीतर शुरू हो सकती है.

पोस्ट ऑफिस से हर की पैड़ी, फिर भीमगोड़ा तक चलेंगी गोल्फ कार्ट

हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र में भीड़ को देखते हुए कुछ इलाकों को जीरो जोन घोषित किया गया है. इसका मतलब है कि वहां सामान्य वाहनों की आवाजाही पर रोक रहती है. अपर रोड और आसपास के इस इलाके में श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी न हो, इसके लिए नगर निगम इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट चलाने की योजना है.

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इसके पहले चरण में हरिद्वार के मुख्य डाकघर से हर की पैड़ी तक गोल्फ कार्ट चलेंगी. दूसरे चरण में हर की पैड़ी से भीमगोड़ा की तरफ सेवा बढ़ाई जाएगी. फीड में इस रूट के अंतिम पड़ाव को कहीं भीमगोड़ा कुंड और कहीं भीमगोड़ा बैरियर बताया गया है. इसलिए सेवा शुरू होने पर आधिकारिक रूट की पुष्टि जरूरी होगी.

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नगर आयुक्त नंदन कुमार के मुताबिक, शुरुआती तौर पर 20 इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट चलाने की योजना है. उन्होंने बताया कि जीरो जोन में ई-रिक्शा की आवाजाही की अनुमति नहीं है. ऐसे में गोल्फ कार्ट श्रद्धालुओं को आने-जाने का दूसरा सुविधाजनक विकल्प दे सकती हैं.

एक सफर का किराया 20 रुपये प्रस्तावित

नगर निगम ने आम श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए किराया तय करने की योजना बनाई है. प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, मुख्य डाकघर से हर की पैड़ी और हर की पैड़ी से भीमगोड़ा की तरफ जाने के लिए प्रति यात्री किराया 20 रुपये रखा गया है. यानी हर पड़ाव के बीच सफर करने के लिए 20 रुपये देने होंगे.

स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों के लिए मासिक पास की व्यवस्था भी प्रस्तावित है. इसके अलावा खास मेहमानों के लिए वीआईपी पास देने की प्लानिंग है. यात्रियों को टिकट लेने में आसानी हो, इसके लिए तीन जगह टिकट काउंटर बनाने की तैयारी है. इनमें मुख्य डाकघर और हर की पैड़ी के पास काउंटर शामिल होंगे.

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हर 100 मीटर पर मदद के लिए मार्शल तैनात करने की योजना

भीड़भाड़ वाले इलाके में गोल्फ कार्ट चलाना आसान नहीं होगा. इस बात को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने यात्रियों की सुरक्षा और रास्ते पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी तैयारी की है.

नगर आयुक्त के मुताबिक, गोल्फ कार्ट में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, आग बुझाने के उपकरण और प्राथमिक उपचार किट रखने की योजना है. इसके अलावा रास्ते में हर 100 मीटर की दूरी पर मार्शल तैनात करने का प्रस्ताव है. ये मार्शल लोगों को रास्ता बताने और जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे.

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गोल्फ कार्ट के नियमित संचालन के लिए सर्वानंद घाट के पास मुख्य चार्जिंग स्टेशन और रखरखाव केंद्र बनाने की तैयारी है. वहीं, हर की पैड़ी पर गुरु के लंगर के पास एक सब-स्टेशन तैयार करने की बात भी कही गई है. इससे वाहनों को चार्ज करने और उनकी देखभाल में आसानी होगी.

'गंगा सारथी' सेवा की एक खास बात यह है कि ये वाहन बैटरी से चलेंगे. इससे स्थानीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल से निकलने वाला धुआं नहीं होगा. शोर भी कम होगा. इससे गंगा किनारे और आसपास के धार्मिक इलाकों में प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है.

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