पैदा होते ही बच्चे के चेहरे पर घनी मूंछें! वायरल वीडियो देख लोगों ने पूछा- ये सच है या AI?

सोचिए, एक बच्चा अभी दुनिया में आया हो और उसके चेहरे पर घनी काली मूंछें दिखाई देने लगें. आप भी पहली नजर में यही सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नवजात बच्चे का वीडियो चर्चा में है. इसमें बच्चे के ऊपरी होंठ पर घनी मूंछों जैसी बनावट दिखाई दे रही है. इतना ही नहीं, उसकी ठुड्डी पर भी थोड़े बाल नजर आते हैं. बच्चे का चेहरा देखकर लोग हैरान हैं और इंटरनेट पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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लेकिन इस वीडियो ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है. क्या वाकई कोई बच्चा जन्म के समय ऐसी घनी मूंछों के साथ पैदा हो सकता है, या फिर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वीडियो एडिटिंग का कमाल है? फिलहाल, इस वीडियो की असलियत की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में एक नवजात बच्चा अस्पताल के बिस्तर पर नजर आता है. बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है और धीरे-धीरे अपनी गर्दन हिलाता दिखाई देता है. वीडियो में एक महिला बच्चे को प्यार से छूती है, तो वह अपनी आंखें खोलता और हल्की प्रतिक्रिया देता नजर आता है. हालांकि, लोगों का ध्यान बच्चे की हरकतों से ज्यादा उसके चेहरे पर जा रहा है. उसके ऊपरी होंठ पर काले रंग की घनी मूंछों जैसी बनावट दिखाई देती है. वहीं, ठुड्डी पर भी दाढ़ी या गोटी जैसे बाल नजर आते हैं. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं.

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'बच्चा पैदा होते ही नौकरी से परेशान है!'

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ लोगों ने बच्चे के चेहरे की तुलना किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति से की, तो कुछ ने मजाक में लिखा कि यह बच्चा पैदा होते ही जिंदगी की परेशानियों से थक गया है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बच्चा अभी दुनिया में आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी नौकरी से परेशान हो चुका है. वहीं, कुछ लोगों ने उसकी मूंछों को देखकर सवाल किया कि क्या यह वीडियो सच में किसी नवजात बच्चे का है?

दूसरी तरफ, कई यूजर्स ने इसे एआई से तैयार किया गया वीडियो बताया. इस तरह वीडियो को लेकर इंटरनेट पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे देखकर हैरान हैं, जबकि दूसरे इसकी वास्तविकता पर सवाल उठा रहे हैं.

क्या सच में नवजात बच्चे के चेहरे पर बाल हो सकते हैं?

इस सवाल का जवाब है- हां, नवजात बच्चों के शरीर और चेहरे पर बारीक बाल हो सकते हैं. गर्भ में बच्चे के विकास के दौरान एक खास तरह के मुलायम बाल उगते हैं, जिन्हें लैनुगो (Lanugo) कहा जाता है. ये बाल बच्चे की त्वचा पर दिखाई दे सकते हैं और जन्म के बाद धीरे-धीरे अपने आप कम हो जाते हैं.

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हालांकि, लैनुगो आमतौर पर बहुत बारीक और मुलायम होते हैं. वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली घनी और गहरी काली मूंछें सामान्य रूप से नवजात बच्चों पर दिखने वाले इन बारीक बालों से अलग नजर आती हैं. इसलिए केवल वीडियो देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि बच्चा वास्तव में ऐसी मूंछों के साथ पैदा हुआ है.

क्या एआई ने बच्चे के चेहरे पर बनाई मूंछें?

आजकल एआई टूल्स की मदद से तस्वीरों और वीडियो में किसी के चेहरे, बालों और दूसरी चीजों को बदला जा सकता है. कई बार ऐसे वीडियो इतने असली लगते हैं कि पहली नजर में उनमें किए गए बदलावों को पहचानना मुश्किल हो जाता है. इस वायरल वीडियो को लेकर भी डिजिटल एडिटिंग और एआई फिल्टर के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है. कुछ रिपोर्टों में बच्चे के चेहरे की हलचल के दौरान मूंछों की बनावट में बदलाव जैसे संकेतों का जिक्र किया गया है. हालांकि, इन संकेतों से अकेले यह साबित नहीं होता कि वीडियो एआई से ही बनाया गया है.

वीडियो कहां बनाया गया, बच्चे की पहचान क्या है और उसके परिवार या डॉक्टर ने इस बारे में कोई जानकारी दी है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए इसे असली घटना मानना या निश्चित रूप से एआई से बना हुआ बताना, मुमकिन नहीं है. सोशल मीडिया पर रोजाना ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. लेकिन अब एआई की मदद से बनाए या बदले गए वीडियो भी तेजी से शेयर हो रहे हैं. ऐसे में किसी अजीब या चौंकाने वाले वीडियो को देखकर उस पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं है.

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नवजात की घनी मूंछों वाला यह वीडियो भी इसी वजह से चर्चा में है. एक तरफ लोग बच्चे के लुक पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो असली है या डिजिटल तरीके से बदला गया है. फिलहाल, इसकी सच्चाई को लेकर पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में वीडियो को सच मानकर शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है.

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