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बंगाल: पुरुलिया में पकड़े गए चार बांग्लादेशी नागरिक, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पुलिस ने अवैध तरीके से भारत में घुसने के आरोप में चार बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक, एक संदिग्ध से पूछताछ के बाद तीन अन्य लोगों को भी पकड़ा गया. चारों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और बांग्लादेश वापस भेजने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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फिलहाल चारों को कानूनी प्रक्रिया के तहत डिटेंशन सेंटर में रखा गया है (Photo- ITG)
फिलहाल चारों को कानूनी प्रक्रिया के तहत डिटेंशन सेंटर में रखा गया है (Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पुलिस ने चार बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. चारों पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुसने का आरोप है. फिलहाल चारों को कानूनी प्रक्रिया के तहत डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

पुलिस के मुताबिक, 13 सितंबर को शाम करीब 4:15 बजे रघुनाथपुर थाने को एक गुप्त सूचना मिली थी. सूचना में बताया गया था कि दोपहर के समय साल्का हॉस्पिटल रोड के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया है. बताया गया कि उसने साड़ी पहन रखी थी.

पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम मोहम्मद तौहीद मंडल बताया. उसने पुलिस को बताया कि वह बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के पांगशा थाना क्षेत्र के हाबासपुर गांव का रहने वाला है.

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पूछताछ के दौरान तौहीद ने कथित तौर पर बताया कि वह 1 सितंबर को नदिया जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते कई अन्य बांग्लादेशी नागरिकों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था.

उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पुरुलिया टाउन थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में तलाशी ली. यहां से तीन और बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया. तीनों को पूछताछ के लिए रघुनाथपुर थाने लाया गया.

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पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान एमडी जाहिद इमोन, सुमन शेख और शांत हुसैन के रूप में हुई है. जाहिद इमोन राजबाड़ी जिले का रहने वाला बताया गया है, जबकि सुमन शेख और शांत हुसैन बांग्लादेश के कुश्तिया जिले के रहने वाले हैं.

पुलिस ने बताया कि चारों को तय कानूनी प्रक्रिया के तहत डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने के लिए जरूरी सरकारी और कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति मांगी गई है. जरूरी अनुमति मिलने के बाद चारों को कानून के तहत बांग्लादेश वापस भेजने की आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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