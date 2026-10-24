कूड़े की बदबू और धुएं से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर नगर निगम की गाड़ी को रोका

तेलंगाना के जगतियाल जिले में कूड़े के धुएं और बदबू से परेशान लोगों का गुस्सा शुक्रवार को सड़क पर दिखाई दिया. नूकापल्ली डबल-बेडरूम हाउसिंग कॉलोनी के निवासियों ने पास के डंपिंग यार्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया. लोगों का आरोप है कि कूड़ा जलाने से उठने वाला धुआं कॉलोनी में फैल रहा है, जिससे वहां रहना मुश्किल हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि धुएं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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कॉलोनी के लोगों का कहना है कि डंपिंग यार्ड से लगातार उठने वाला धुआं और बदबू उनके लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं. इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ सकता है. निवासियों के मुताबिक, धुएं के कारण लोगों को रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कतें आ रही हैं. हालांकि, अस्पताल में भर्ती तीन लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं और धुएं के बीच संबंध की कोई पुष्टि नहीं हुई है. यह दावा स्थानीय निवासियों ने किया है.

कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को रोका

लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. नाराज निवासियों ने शुक्रवार को नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को रोक दिया और सड़क पर प्रदर्शन किया.

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प्रदर्शनकारियों की मांग है कि डंपिंग यार्ड को रिहायशी इलाके से हटाया जाए. उनका कहना है कि जब तक कूड़ा जलाने और उससे फैलने वाले धुएं पर रोक नहीं लगती, तब तक कॉलोनी के लोगों को राहत मिलना मुश्किल है.

स्थायी समाधान चाहते हैं स्थानीय

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अधिकारियों से कूड़ा जलाने पर तत्काल रोक लगाने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

लोगों की मांग है कि उनकी शिकायतों पर सिर्फ आश्वासन देने के बजाय ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि कॉलोनी में रहने वाले परिवारों को धुएं और बदबू से राहत मिल सके.

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