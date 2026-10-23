scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र: अस्पताल में महिला डॉक्टर को थप्पड़ मारने पर बवाल, डॉक्टरों का प्रदर्शन

वर्धा के तलेगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के दौरान एक शख्स ने पुलिसकर्मियों के सामने डॉक्टर श्रद्धा भूमरे को थप्पड़ मार दिया. घटना के बाद सरकारी डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग की और सवाल उठाया कि पुलिस की मौजूदगी में हमला क्यों नहीं रोका गया.

Advertisement
X
महिला डॉक्टर को थप्पड़ मारने के मामले में विवाद छिड़ा है (AI-Generated)
महिला डॉक्टर को थप्पड़ मारने के मामले में विवाद छिड़ा है (AI-Generated)

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में महिला डॉक्टर पर हाथ उठाने के मामले में विवाद छिड़ गया है. एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल जांच के लिए लाए गए एक शख्स ने महिला डॉक्टर को पुलिसकर्मियों के सामने थप्पड़ मार दिया. घटना के बाद सरकारी डॉक्टरों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

यह घटना आष्टी तालुका के तलेगांव श्यामजी पंत में बुधवार को हुई. तलेगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र चिकित्सा सेवा व्यक्ति एवं चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम, 2010 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

तलेगांव पुलिस थाने के प्रभारी मंगेश भोयर ने बताया कि आरोपी कादिर अली रज्जाक अली को एर घटना में चोट लगी थी. पांच पुलिसकर्मियों की टीम उसे 21 अक्टूबर को चिकित्सा-कानूनी जांच के लिए तलेगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई थी. मंगेश भोयर के मुताबिक, जांच के दौरान कादिर अली ने अचानक डॉक्टर श्रद्धा भूमरे को थप्पड़ मार दिया. उस समय पुलिस की टीम भी वहां मौजूद थी.

सम्बंधित ख़बरें

मर्सिडीज की टक्कर से युवक की मौत. (Photo: Representational)
युवक को मर्सिडीज ने कुचला, कार पर विधानसभा सदस्य का स्टिकर
Why IAS officer Tukaram Mundhe doesn't want his children to join civil services
'अपने बच्चों को कभी IAS नहीं बनाऊंगा' इस अफसर ने क्यों कही ये बात?
Nanded
चारे के ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह बैन... जिला प्रशासन का सख्त कदम
Man stabs girlfriend to death outside railway station
प्रेमिका के लिए अनिल से बना दानिश, 4 साल बाद की हत्या
हत्याकांड से दहला छत्रपति संभाजीनगर. (Photo: Screengrab)
कार से टक्कर, फिर रॉड से अटैक... छत्रपति संभाजीनगर में दिनदहाड़े मर्डर

यह भी पढ़ें: अतिथि देवो भव... विवाद के बीच उत्तराखंड CM ने दलेर मेहंदी को लगाया फोन

आक्रोश में चिकिस्तकों ने किया प्रदर्शन

Advertisement

घटना के विरोध में सरकारी डॉक्टरों ने तलेगांव में प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. डॉक्टरों ने सवाल उठाया कि आरोपी के साथ मौजूद पांच पुलिसकर्मी हमले को क्यों नहीं रोक सके. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया है. यह धारा किसी सरकारी कर्मचारी को उसका काम करने से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने से जुड़ी है.

मामले में भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र चिकित्सा सेवा व्यक्ति एवं चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम, 2010 की अन्य संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इससे पहले ठाणे और पालघर जिलों के अस्पतालों में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों पर हमला किया था. वर्धा की घटना के बाद डॉक्टरों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हमला नहीं रुकने पर जवाब मांगा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महिलाओं को पीटा, फिर 193 भेड़-बकरों को हांक ले गए चोर, पुलिस ने ऐसे पकड़ा |
    मछली उत्पादन में भारत लगाएगा लंबी छलांग, 5 साल में 3 करोड़ टन का टारगेट |
    वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? कर्नाटक में 27 अक्टूबर को आएगी फाइनल लिस्ट |
    MLC चुनाव: मुजफ्फरनगर में शिक्षकों-स्नातकों में वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह |
    बिहार के सीवान में पटाखों के धमाकों से दहला गांव, कई लोगो के मरने की आशंका |
    वसंत वैली को म‍िला ‘बेस्ट डे स्कूल ऑफ इंडिया’ का अवॉर्ड, एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में 5-स्टार रेटिंग |
    सहारनपुर में खुद को हिंदू गुर्जर बताकर की शादी, फिर नमाज पढ़ने का बनाने लगा दबाव, जुनैद गिरफ्तार |
    बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से गुरुग्राम में हाहाकार, उद्योग ठप, जनता बेहाल |
    Akhilesh Yadav का Congress के साथ सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान |
    AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, बेल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
    Advertisement