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फोन पर बात करते जा रहा था शख्स, 50 फीट गहरे कुएं में गिरा

तेलंगाना के करीमनगर जिले में नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए एक व्यक्ति करीब 50 फुट गहरे कुएं में गिर गया. घटना गुरुवार रात हुजूराबाद के बाहरी इलाके में पेड्डापापय्यापल्ली के पास हुई. गडेपल्ली प्रदीप के कुएं में गिरने के बाद उसकी आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी.

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50 फीट गहरे कुएं में गिरा शख्स. (Photo: Screengrabs)
50 फीट गहरे कुएं में गिरा शख्स. (Photo: Screengrabs)

तेलंगाना के करीमनगर में एक शख्स के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा. नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए वह करीब 50 फुट गहरे कुएं में जा गिरा. गनीमत रही कि समय रहते फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंच गई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. कुएं में पानी कम होने की वजह से उसकी जान बच गई.

यह घटना करीमनगर जिले में हुजूराबाद के बाहरी इलाके में पेड्डापापय्यापल्ली के पास गुरुवार रात करीब 9:45 बजे हुई. व्यक्ति की पहचान गडेपल्ली प्रदीप के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि प्रदीप नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए चल रहा था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह खेत में बने कुएं में गिर गया.

कुएं में गिरने के बाद लगाने लगा मदद की गुहार
करीब 50 फुट गहरे कुएं में गिरने के बाद प्रदीप को चोटें आईं. उसने खुद को बचाने के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी. उसकी पुकार सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय लोगों को घटना का पता चला. लोगों ने तुरंत फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया.

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फायर टीम ने ऐसे बचाई जान
सूचना मिलने पर हुजूराबाद फायर स्टेशन की टीम बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची. कर्मचारियों ने कुएं में फंसे प्रदीप को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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बताया जा रहा है कि कुआं करीब 50 फुट गहरा था, लेकिन उसमें पानी का स्तर कम था. इसी वजह से इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद प्रदीप की जान बच गई.

लापरवाही पड़ सकती थी भारी
इस घटना में समय पर स्थानीय लोगों की मदद और फायर सर्विस की तत्परता अहम साबित हुई. अगर लोगों को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती या बचाव दल को सूचना मिलने में देर हो जाती, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. यह घटना बताती है कि नशे की हालत में चलते हुए मोबाइल फोन पर बात करना कितना खतरनाक हो सकता है. थोड़ी सी लापरवाही किसी को भी बड़े खतरे में डाल सकती है.

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