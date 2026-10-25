हैदराबाद में सॉफ्टवेयर कर्मचारी की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव

हैदराबाद में एक 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है. माधापुर थाना क्षेत्र के चंद्र नायक थांडा स्थित एक अपार्टमेंट में युवती का शव फंदे से लटका मिला. प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है. फिलहाल युवती के मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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माधापुर क्षेत्र में 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर कर्मचारी का शव फंदे से लटका पाया गया. महिला की पहचान उत्तर प्रदेश की रहने वाली अर्चना चौधरी के रूप में हुई है. वह हैदराबाद के माइंडस्पेस स्थित एक कंपनी में काम करती थी. माधापुर पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मामला दर्ज कर लिया गया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है.

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