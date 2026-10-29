पंजाब के तरनतारन में कार सवार युवकों पर फायरिंग, एक की मौत, दो की हालत गंभीर

पंजाब के तरनतारन में फायरिंग की घटना सामने आई है. यहां एक कार में सवार दो युवकों ने दूसरी कार में मौजूद तीन युवकों पर गोलियां चला दीं. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों का इलाज जारी है. तरनतारन के एसपी हेडक्वार्टर सुखनिंदर सिंह ने बताया कि खेमकरण पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दो गाड़ियां मिलीं. शुरुआती जांच में सामने आया कि एक कार में सवार दो युवकों ने दूसरी कार में बैठे तीन युवकों पर फायरिंग की थी.

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#WATCH | Tarn Taran, Punjab: Sukhninder Singh, SP Headquarters, Tarn Taran, says, "Information was received at Khem Karan PS. Police visited the spot and found two vehicles at the spot. In preliminary investigation it was found that two youth in one of the cars opened fire on three youth in the other car. One youth, Gursevak Singh died during treatment. The other two are critically injured and under treatment. Two shooters have been identified: Manjeet Singh and his brother Sandeep Singh. In preliminary investigation, it was found that no criminal angle of gangster or extortion is involved here. Police is investigating this from all angles. This seems to be a case of mistaken identity. Investigation is underway. FIR is being registered. Forensics has visited the spot. The accused will be arrested soon." (Video Source: Police) — ANI (@ANI) October 28, 2026

गोलीबारी में घायल गुरसेवक सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, दो अन्य युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों की पहचान मंजीत सिंह और उसके भाई संदीप सिंह के रूप में की है. एसपी के मुताबिक, शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे गैंगस्टर या रंगदारी से जुड़ा कोई एंगल सामने नहीं आया है.

पुलिस को आशंका है कि यह गलत पहचान के कारण हुई फायरिंग का मामला हो सकता है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है. पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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