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पहले टक्कर मारी, फिर गाड़ी में डालकर ले गए... पटियाला में अगवा युवक की हत्या, चन्नो के पास मिला शव

पंजाब के पटियाला में नवाब खान उर्फ दूधा की हत्या का मामला सामने आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, काली स्कॉर्पियो सवार लोगों ने पहले उसे टक्कर मारी, फिर मारपीट कर गाड़ी में डालकर ले गए. बाद में उसका शव पटियाला-संगरूर रोड पर चन्नो के पास मिला. पुलिस CCTV फुटेज और वीडियो की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है.

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कार से टक्कर मारने के बाद की पिटाई. (Photo: Screengrab)
कार से टक्कर मारने के बाद की पिटाई. (Photo: Screengrab)

पंजाब के पटियाला में एक युवक को पहले गाड़ी से टक्कर मारी गई. फिर उसके साथ मारपीट की गई और उसे काली स्कॉर्पियो में डालकर आरोपी फरार हो गए. कुछ समय बाद युवक का शव पटियाला-संगरूर रोड पर चन्नो के पास मिला. मृतक की पहचान नवाब खान उर्फ दूधा के रूप में हुई है. इस घटना की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हुई हैं. काली स्कॉर्पियो का पीछा कर रहे कुछ लोगों ने भी घटना का वीडियो बनाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और गाड़ी में सवार आरोपियों की तलाश में जुटी है.

घटना पटियाला और डकाला के बीच की है. आरोप है कि एक काली स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने नवाब खान को पहले टक्कर मारी. इसके बाद उसके साथ मारपीट की और उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गए. घटना के दौरान आसपास लगे CCTV कैमरों में कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड हुईं. वहीं, स्कॉर्पियो का पीछा कर रहे लोगों ने भी वीडियो बनाया. हालांकि, इन वीडियो में क्या-क्या साफ दिखाई देता है, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

यहां देखें वीडियो

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नवाब खान को अगवा किए जाने के बाद उसका शव पटियाला-संगरूर रोड पर चन्नो के पास मिला. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, युवक की हत्या कर शव वहां फेंके जाने का आरोप है. फिलहाल, हत्या की वजह क्या थी और आरोपियों ने नवाब खान को क्यों निशाना बनाया, यह साफ नहीं है. पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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यह भी पढ़ें: घर में घुसकर युवक की हत्या, हाथ काटकर लिफाफे में रख दुकानदार को थमाया... पंजाब में दिल दहलाने वाली वारदात

मामले में डीएसपी समाना फतेह सिंह बराड़ का बयान भी सामने आया है. पुलिस काली स्कॉर्पियो में सवार लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है. CCTV फुटेज और घटना के दौरान बनाए गए वीडियो जांच में अहम हो सकते हैं. फिलहाल, इस मामले में हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान को लेकर ज्यादा जानकारी सामने आना बाकी है. पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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