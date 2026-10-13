मेडिकल स्टोर वाले से बहस, फिर फायरिंग... पंजाब में एंट्री ड्रग एक्टिविस्ट हत्याकांड का सीन बाय सीन ब्योरा

पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मंगलवार सुबह हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मेडिकल स्टोर पर झोटा और दुकान संचालक के बीच बहस होती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि नशे से जुड़े मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मेडिकल स्टोर संचालक ने झोटा पर गोली चला दी. गंभीर रूप से घायल झोटा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

और पढ़ें

मेडिकल स्टोर पर पहुंचे थे झोटा, ड्रग नहीं बेचने की दी सलाह

जानकारी के मुताबिक परविंदर सिंह झोटा मंगलवार सुबह एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि उन्होंने दुकान संचालक को ड्रग नहीं बेचने की सलाह दी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. सामने आए वीडियो में भी दोनों के बीच कहासुनी होती दिखाई देती है. हालांकि, विवाद की पूरी वजह और घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

झोटा, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. (File Photo: ITG)

बहस के बाद चली गोली, दुकान में गिर पड़े एक्टिविस्ट

आरोप है कि कहासुनी के बाद मेडिकल स्टोर संचालक ने झोटा पर गोली चला दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर दुकान के अंदर गिर पड़े. घटना के बाद उन्हें आनन-फानन में मानसा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. नशे के खिलाफ सक्रिय रहने वाले झोटा की हत्या से उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है.

Advertisement

पुलिस जांच में जुटी, वारदात की वजह खंगाली जा रही

घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद किस बात पर शुरू हुआ और गोली चलाने के पीछे क्या वजह थी. वीडियो समेत अन्य साक्ष्यों की जांच के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. आरोपी की गिरफ्तारी और मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

राजा वडिंग ने भगवंत मान सरकार पर साधा निशाना

इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर झोटा की दिनदहाड़े हत्या को राज्य की कानून-व्यवस्था और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की विफलता बताया.

राजा वडिंग ने आरोप लगाया कि झोटा पंजाब में नशे की समस्या के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके प्रयासों का समर्थन नहीं किया. उन्होंने पीड़ित परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना जताई. वडिंग ने यह भी कहा कि वह 2023 में झोटा के पिता और परिवार से मिले थे, जब झोटा को कथित तौर पर झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.

---- समाप्त ----