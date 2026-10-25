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लुधियाना में भीड़ के बीच Creta भगाई... बोनट पर लटका रहा शख्स, CCTV वीडियो आया सामने

Punjab News: लुधियाना के संधू नगर में कार और रिक्शा की टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया. CCTV में भीड़ के बीच Creta भगाने और बोनट पर एक व्यक्ति के लटके होने का दृश्य सामने आया. बाद में भीड़ ने कार में तोड़फोड़ की...

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लुधियाना में सड़क पर हंगामा.(Photo:Screengrab)
लुधियाना में सड़क पर हंगामा.(Photo:Screengrab)

पंजाब के लुधियाना स्थित संधू नगर में कार और ऑटो की मामूली टक्कर के बाद विवाद हो गया. आरोप है कि इस दौरान कार चालक भीड़ के बीच से अपनी Creta निकालकर तेजी से भागने लगा. इसी बीच एक व्यक्ति कार के बोनट पर लटक गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी. घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई. बाद में गुस्साई भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी.

दरअसल, संधू नगर मेन रोड पर देर शाम एक कार और ऑटो के बीच मामूली टक्कर हो गई. इसके बाद दोनों ड्राइवरों के बीच बहस शुरू हो गई. रविवार होने के कारण मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान कार ड्राइवर को कुछ आगे ले जाया गया. वहां भीड़ मौजूद थी. इसी बीच ड्राइवर ने कार को वहां से निकालने की कोशिश की.

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बोनट पर लटक गया शख्स, ड्राइवर ने नहीं रोकी कार

चश्मदीदों के अनुसार, जब ड्राइवर भीड़ के बीच से कार भगाने लगा, तो एक व्यक्ति कार के आगे आ गया और बोनट पर लटक गया. आरोप है कि इसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे तेजी से आगे बढ़ाया.

इस पूरे घटनाक्रम का CCTV फुटेज सामने आया है. वीडियो में कार के आगे व्यक्ति के लटके होने और गाड़ी के आगे बढ़ने का दृश्य दिखाई देने की जानकारी दी गई है. देखें VIDEO:- 

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गुस्साई भीड़ ने कार में की तोड़फोड़

घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में गुस्सा फैल गया. बताया जा रहा है कि आगे जाकर भीड़ ने कार चालक को रोक लिया और Creta में जमकर तोड़फोड़ की. फिलहाल उपलब्ध जानकारी में व्यक्ति के घायल होने, पुलिस की कार्रवाई और मामले में किसी की गिरफ्तारी को लेकर पुष्टि नहीं है. घटना के कारणों और आगे की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.

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