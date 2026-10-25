scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जेरुसलम: ओल्ड बाजार में बिक रही ट्रंप की तस्वीर वाली खास टोपी, नेतन्याहू की पार्टी कर रही चुनाव प्रचार में इस्तेमाल

इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को आम चुनाव होने जा रहे हैं. इस बीच जेरुसलम के ओल्ड बाजार में पारंपरिक यहूदी टोपी के साथ लाल रंग की ट्रंप समर्थित टोपी भी बिक रही है. इसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुड पार्टी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रही है. देखें ग्राउंड रिपोर्ट.

Advertisement
X
नेतन्याहू की पार्टी ट्रंप वाली टोपी का प्रचार कर रही है. (Photo- ITGD)
नेतन्याहू की पार्टी ट्रंप वाली टोपी का प्रचार कर रही है. (Photo- ITGD)

इजरायल में  27 अक्टूबर 2026 को आम चुनाव होने जा रहे हैं. 7 अक्टूबर 2023 को हमास के घातक हमलों के बाद ये पहला मौका होगा जब इजरायली जनता मतदान करेगी. इस चुनावी माहौल के बीच, जेरुसलम के प्रसिद्ध 'ओल्ड बाजार' से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जो पर्यटकों के आकर्षण के साथ-साथ राजनीतिक चर्चाओं का भी केंद्र बन गई है.

चुनावों से पहले आजतक की टीम 'ओल्ड बाजार' पहुंची. दुनिया भर के पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इस रंग-बिरंगे बाजार में हैंडीक्राफ्ट और पारंपरिक पूजा सामग्री की दुकानें हैं. 

इस बाजार में यहूदी समुदाय की पारंपरिक प्रार्थना सामग्री और विशेष टोपियां भी मिलती हैं. इनमें 'कीपा' नाम की पारंपरिक यहूदी टोपी काफी पॉपुलर है, जिस पर 'स्टार ऑफ डेविड' बना होता है. इस टोपी को सिर पर पहनने का मकसद ये याद रखना होता है कि मनुष्य से ऊपर सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्वोच्चता है.

सम्बंधित ख़बरें

Israel general elections impact on India Israel relations and Netanyahu future.
इजरायल आम चुनाव नतीजों का भारत पर क्या पड़ेगा असर?
India arms exporter
यूरोप को हथियार देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बना भारत
ट्रम्प ने कहा,
बिग अटैक या ब्यूटीफुल डील... कल ईरान के साथ क्या करने वाले हैं ट्रंप?
नेतन्याहू एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. (Photo: Reuters)
इजरायल में कैसे होता है चुनाव? भारत से कितना अलग है पूरा सिस्टम
Netanyahu spoke with PM Modi
अचानक नेतन्याहू ने क्यों किया PM मोदी को फोन? अब हुआ खुलासा

'ट्रंप मेक्स इजरायल ग्रेटर अगेन'

लेकिन इस बार बाजार में इन पारंपरिक टोपियों के साथ-साथ एक राजनीतिक रूप से चर्चित टोपी भी बिक रही है. लाल रंग की इस टोपी पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छपी हुई है और साथ ही उस पर लिखा है- ट्रंप मेक्स इजरायल ग्रेटर अगेन यानी 'ट्रंप इजरायल को फिर से महान बनाएंगे.' 

Advertisement

इस टोपी पर इजरायल का झंडा और डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी लिखा हुआ है. कुछ इसी तरह की लाल टोपियां अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान नजर आई थीं.

खास बात यह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी 'लिकुड पार्टी' चुनाव प्रचार के दौरान इस टोपी और ट्रंप के चेहरे का खुलकर इस्तेमाल कर रही है. कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप का समर्थन हासिल हुआ है. 

यह भी पढ़ें: इजरायल में कैसे होते हैं चुनाव? नेतन्याहू के सामने ये चुनौती, भारत से कितना अलग है पूरा सिस्टम

अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इजरायल की जनता चुनाव में इस अमेरिकी समर्थन और ट्रंप के चेहरे को कितनी अहमियत देती है. आगामी 27 अक्टूबर के चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि जनता इस राजनीतिक समीकरण को स्वीकार करती है या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हाथियों से टूटे घरों को बनाया जाएगा पक्का, CM मोहन यादव का शहडोल में बड़ा ऐलान; 9.77 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस |
    क्या यूपी के MLC चुनाव में दिख गया 2027 का ट्रेलर? देखें |
    मोगा में दुकान के बाहर बैठे युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 घायल |
    How to Get Glowing Skin: पार्लर के महंगे फेशियल को कहें बाय! बेसन में मिलाकर लगाएं कच्चा दूध और मुलेठी, करवा चौथ पर चांद सा चमकेगा चेहरा |
    UP: वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो खैर नहीं! अब इन अफसरों की तय होगी जवाबदेही |
    'मैं सनातन धर्म का समर्थन करता हूं, हिंदुत्व का नहीं', दिग्विजय सिंह बोले- सावरकर ने दिया था यह शब्द |
    UP PET 2026: पहले दिन सॉल्वर गिरफ्तार, AI से पेपर हल करने के शक में 21 अभ्यर्थी |
    फ्रांस से इटली तक... एक बार फिर सुलगा यूरोप, देखें विशेष |
    'पाकिस्तान कभी शुभचिंतक नहीं हो सकता...', फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर बोले गुलाम नबी आजाद |
    रूस के कई इलाकों पर यूक्रेन का भीषण हमला, दागे 500 से अधिक ड्रोन
    Advertisement