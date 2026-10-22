जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में ड्रग्स, कपूरथला के वीडियो ने चौंकाया

पंजाब में नशे की समस्या के बीच कपूरथला से सामने आए एक वीडियो ने कम उम्र के बच्चों तक नशा पहुंचने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक छोटा बच्चा कथित तौर पर नशे का सेवन करता दिखाई दे रहा है. बच्चे की उम्र करीब 12 से 13 साल बताई जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है और संबंधित बच्चों को उपचार के लिए नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल करवाया गया है. हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाले बच्चे की सही उम्र और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. ऐसे में यह जानना जरूरी होगा कि बच्चे तक नशा कैसे पहुंचा और उसके सेवन से उसकी सेहत पर कितना असर पड़ा है.

और पढ़ें

कपूरथला में बच्चे के कथित तौर पर नशा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद मामले ने लोगों का ध्यान खींचा है. इतनी कम उम्र के बच्चे का वीडियो सामने आने से बच्चों की सुरक्षा और उन्हें नशीले पदार्थों से दूर रखने को लेकर चिंता बढ़ी है.पुलिस प्रशासन के मुताबिक, संबंधित बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल करवाया गया है. अब उनका उपचार कराने के साथ उनकी स्थिति का पता लगाने पर ध्यान दिया जा रहा है. इस मामले में बच्चों की उम्र और वीडियो से जुड़ी परिस्थितियों की पुष्टि होना भी जरूरी है.

प्राथमिक उपचार के बाद होंगे जरूरी टेस्ट

बच्चों को पहले प्राथमिक उपचार दिया जाएगा. इसके बाद डॉक्टर उनके जरूरी टेस्ट करवाएंगे. इन जांचों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि बच्चे किसी नशीले पदार्थ के संपर्क में कब से हैं और उनके स्वास्थ्य पर इसका कितना असर पड़ा है. मेडिकल जांच से बच्चों की मौजूदा स्थिति समझने और आगे के उपचार की दिशा तय करने में मदद मिलेगी. यह भी अहम होगा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है.

Advertisement

इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी कम उम्र में बच्चे नशे के सेवन तक कैसे पहुंच रहे हैं. क्या उन्हें किसी ने नशे की ओर धकेला या उनके पास नशीले पदार्थ किसी दूसरे माध्यम से पहुंचे. इन सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है. फिलहाल, वीडियो के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि बच्चों को नशा किसने दिया या इसके पीछे किसी व्यक्ति अथवा गिरोह की भूमिका है. इसकी जानकारी जांच और उपलब्ध तथ्यों से ही स्पष्ट हो सकेगी.

इस मामले में बच्चों के उपचार के साथ यह पता लगाना भी अहम है कि उनके पास नशीले पदार्थ कहां से आए. यदि जांच में किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके बारे में तथ्य जुटाना और नियमानुसार कार्रवाई करना जरूरी होगा. कम उम्र में नशे का सेवन बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित कर सकता है. ऐसे मामलों में केवल वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चों तक नशा पहुंचने की परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है. हालांकि, कपूरथला के इस मामले में नशे के स्रोत और किसी संभावित सप्लाई नेटवर्क को लेकर अभी कोई प्रमाणित जानकारी सामने नहीं आई है.

नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ जागरूकता की जरूरत

Advertisement

कपूरथला की इस घटना ने पंजाब में नशे की समस्या और बच्चों को इससे बचाने की जरूरत पर फिर चर्चा शुरू कर दी है. पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के साथ परिवारों, स्कूलों, स्वास्थ्य विभाग और समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता बढ़ाने और उनकी स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है. यदि किसी बच्चे के नशे के संपर्क में आने की आशंका हो, तो समय रहते उसकी मदद और उचित उपचार की व्यवस्था करना अहम है.

फिलहाल, इस मामले में बच्चों के उपचार और मेडिकल जांच से मिलने वाली जानकारी का इंतजार है. आगे की जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्चे नशे के संपर्क में कैसे आए और उन्हें यह पदार्थ कहां से मिला. कपूरथला से सामने आया यह वीडियो बच्चों तक नशा पहुंचने के सवाल को सामने लाता है. अब जरूरी है कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मामले से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जाए.



---- समाप्त ----