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'ड्रोन के जरिए PAK से पंजाब आ रहे ड्रग्स और हथियार', केंद्र पर CM भगवंत मान का निशाना

CM भगवंत मान ने पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि पंजाब पुलिस और BSF मिलकर सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं. मान ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स की पंजाब में तस्करी का आरोप लगाया और कांग्रेस के आंतरिक विवादों पर भी तंज कसा है.

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पंजाब सीएम ने केंद्र सरकार पर नशे की तस्करी को लेकर निशाना साधा है. (File Photo-ITG)
पंजाब सीएम ने केंद्र सरकार पर नशे की तस्करी को लेकर निशाना साधा है. (File Photo-ITG)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की सुरक्षा और नशे के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पंजाब का पाकिस्तान से 533 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है. पंजाब देश का दिल और एक तरह से प्रवेश द्वार है. इसी वजह से पाकिस्तान लगातार यहां गड़बड़ी करने की कोशिश करता है. 

पंजाब सीएम ने कहा कि पंजाब पुलिस और BSF मिलकर सीमा की सुरक्षा पर काम कर रहे हैं. पुलिस का करीब 40 फीसदी बल BSF के साथ काम कर रहा है.

मान ने कहा कि राज्य सरकार गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के लगातार संपर्क में है. यह मामला राजनीति से ऊपर है. पंजाब पुलिस के पास अपना एंटी-ड्रोन सिस्टम है. पुलिस के पास आधुनिक जीपीएस सिस्टम और बेहतर वाहन भी हैं. विदेशों में छिपे गैंगस्टरों को भी रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए भारत लाया जा रहा है. यूरोप से अमृत दलम को भी प्रत्यर्पित कराया गया है.

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 गैंगस्टरों के एनकाउंटर पर की पुलिस की तारीफ

मुख्यमंत्री ने लुधियाना में दो गैंगस्टरों के मारे जाने पर पंजाब पुलिस की तारीफ की. उन्होंने कहा कि दोनों गैंगस्टर एक ब्लड डोनेशन कैंप पर गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें मार गिराया. पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है और राज्य में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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मान ने कहा कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 3 से 5 किलो के पैकेट पंजाब में भेजे जा रहे हैं. इनमें नशा और हथियार आने की आशंका रहती है. उन्होंने दावा किया कि अब तक पंजाब में 54 AK-47 पहुंच चुकी हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि ये हथियार पंजाब में कहां से आ रहे हैं. गृह मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए. क्या ये हथियार जम्मू-कश्मीर से आ रहे हैं या गुजरात के रास्ते पंजाब पहुंच रहे हैं.

गुजरात पोर्ट से करीब ड्रग्स पंजाब पहुंचाने का दावा

भगवंत मान ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स की बरामदगी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने दावा किया कि गुजरात पोर्ट से करीब 3000 किलो ड्रग्स पंजाब तक पहुंच रहा है. मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी ड्रग्स आ रहा है. मान ने बीजेपी की नशा विरोधी यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले मुंद्रा पोर्ट को संभालिए. उसके बाद पंजाब में नशे के खिलाफ यात्रा निकालिए.

यह भी पढ़ें: पंजाब में लाखों कर्मचारियों की हड़ताल, CM भगवंत मान बोले- बातचीत और आंदोलन साथ नहीं चल सकते

पंजाब सीएम मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी तंज कसा है. उन्होंने कहा कि सिर्फ कार में पगड़ी रख लेने और पंजाब में एंट्री करते समय उसे पहन लेने से पंजाबियों का दिल नहीं जीता जा सकता. पंजाबियों को दिखावे की नहीं, सम्मान की जरूरत है.

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कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी साधा निशाना

मान ने पटियाला में कांग्रेस के धरने को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर तंज कसते हुए कहा कि क्या पार्टी के सभी नेता प्रदर्शन के लिए एक साथ आए थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई चल रही है. 

पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के धरने में शामिल नहीं होने को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा. मान ने हरियाणा और पंजाब के किसानों की बिजली व्यवस्था की तुलना करते हुए कहा कि हरियाणा में किसान बिजली का बिल देते हैं, जबकि पंजाब में किसानों को बिजली मुफ्त दी जाती है.

यह भी पढ़ें: पूर्व सीएम के हत्यारे को जेल से बाहर लाने की तैयारी! मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल से की सिफारिश

मुख्यमंत्री ने राज्य में बिजली संकट को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कोयले की कमी की वजह से कुछ यूनिट बंद थे. उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री से बात की. इसके बाद कोयले की आपूर्ति को लेकर रास्ता साफ हुआ है. अब पंजाब के सभी पांच सरकारी थर्मल प्लांट की यूनिट चल रही हैं. मान ने झारखंड सरकार का धन्यवाद भी किया.


 

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