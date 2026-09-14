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Homemade Hair Conditioner: बाजार से महंगा कंडीशनर खरीदना छोड़ें, घर की चीजों से बनाएं कंडीशनर, बाल होंगे रेशमी और मुलायम

Homemade Hair Conditioner: अगर आप भी शैंपू के बाद बालों पर कंडीशनर करते हैं और इसे हमेशा बाजार से ही खरीदते हैं तो रुक जाइए. यहां हम आपको घर पर नेचुरल हर्बल कंडीशनर बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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घर पर बनाएं कंडीशनर (Photo: ITG)
घर पर बनाएं कंडीशनर (Photo: ITG)

Homemade Hair Conditioner: बालों में शैंपू करने के बाद ज्यादातर लोग कंडीशनर का यूज करते हैं ताकि बाल दिन भर सिल्की और सॉफ्ट रहें लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर हेयर कंडीशनर्स में सिलिकॉन, पैराबेन और सल्फेट जैसे केमिकल्स होते हैं, जो शुरुआत में तो बालों को शाइनी दिखाते हैं लेकिन धीरे-धीरे उन्हें ड्राई, बेजान और कमजोर बना देते हैं. साथ ही ये काफी महंगे भी होते हैं.

अगर आप भी केमिकल के नुकसान से बचकर अपने बालों को प्राकृतिक रूप से रेशमी, मुलायम और चमकदार बनाना चाहते हैं तो रसोई में मौजूद चीजों से 100% नेचुरल और सेफ कंडीशनर तैयार कर सकते हैं. यह होममेड कंडीशनर बालों को गहराई से पोषण देता है, उनका रूखापन खत्म करता है और बालों को मक्खन जैसी सॉफ्टनेस देता है.

घर पर नेचुरल हेयर कंडीशनर बनाने के 2 आसान तरीके

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1. एलोवेरा और नारियल तेल कंडीशनर (सभी प्रकार के बालों के लिए यूज हो सकता है)

सामग्री: ताजा एलोवेरा जेल - 2 बड़े चम्मच, नारियल तेल या बादाम तेल - 1 छोटा चम्मच, नींबू का रस - 4 से 5 बूंदें.

बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में एलोवेरा जेल, नारियल तेल और नींबू का रस मिलाकर स्मूथ पेस्ट बना लें. बाल में शैम्पू करने के बाद, गीले बालों की लटों पर इसे अच्छी तरह लगाएं (स्कैल्प पर न लगाएं). 3 से 5 मिनट तक रहने दें और फिर नॉर्मल पानी से बाल धो लें.

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2. दही और शहद डीप मॉइश्चराइजिंग कंडीशनर (ड्राई और फ्रिजी बालों के लिए बेहतरीन)

सामग्री: ताजा गाढ़ा दही - 3 बड़े चम्मच, शहद - 1 बड़ा चम्मच, केला - 1/2 (मैश किया हुआ).

बनाने और लगाने का तरीका: आधे पके केले को अच्छे से मैश कर लें ताकि कोई गुठली न रहे. इसमें दही और शहद मिलाकर फेंट लें. शैम्पू करने से 20 मिनट पहले इसे बालों की लंबाई पर मास्क की तरह लगाएं और फिर गुनगुने या नॉर्मल पानी से बाल धो लें. इससे रूखे बाल तुरंत एकदम सॉफ्ट और सुलझे हुए हो जाते हैं.

(Note- किसी भी रुटीन को अपनाने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना ना भूलें)

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