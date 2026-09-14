JCB ने ली मासूम नैना की जान: पेट में घुसा लोहे का पंजा, तड़पकर तोड़ा दम

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में रविवार शाम को मृत गोवंश को दफनाकर लौट रही नगर पालिका की जेसीबी के चालक की लापरवाही के कारण 11 वर्षीय बच्ची नैना की दर्दनाक मौत हो गई. गुस्से भीड़ ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पूरा मामला कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के आदर्श नगर जोगीपुरा का है.

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रविवार शाम करीब पांच बजे आदर्श नगर जोगीपुरा में नगर पालिका की जेसीबी मृत गोवंश को दफनाने आई थी. काम पूरा होने के बाद चालक ने नशे की हालत में तेज रफ्तार से लापरवाही से वाहन पीछे किया, जिससे जेसीबी का पंजा 11 वर्षीय नैना के पेट में घुस गया. पेट फटने और आंतें बाहर आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतका के दादा विष्णु ने बताया कि रविवार शाम उनके बेटे बबलू की गाय की मौत हो गई थी. उस समय बबलू अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज गए हुए थे. घर के अन्य परिजनों ने स्थानीय सभासद के माध्यम से नगर पालिका को सूचना देकर गाय को दफनाने के लिए जेसीबी मंगवाई थी. घर के पास ही खाली जगह में गड्ढा खोदकर गाय को दफनाया गया था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे और ग्रामीण एकत्र हुए थे.

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भीड़ ने चालक को दबोचा, पुलिस ने लिया हिरासत में

आरोप है कि काम पूरा होने पर चालक ने लापरवाही से जेसीबी घुमाई, जिससे पास खड़ी नैना उसकी चपेट में आ गई. घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपी चालक को तुरंत दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलने पर मृत बच्ची के पिता बबलू अलीगढ़ से घर पहुंचे, जहां मासूम का शव देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस भेज दिया है.

पुलिस ने बताया कि चालक की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है. इस मामले में परिजनों से जो भी तहरीर प्राप्त होगी, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों में तनाव को देखते हुए एहतियातन क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है.

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