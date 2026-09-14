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खाने में कीड़े, विरोध पर धक्का-मुक्की, AMU के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल के खाने को लेकर बवाल, प्रॉक्टोरियल टीम से भिड़ीं छात्राएं

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल के खाने को लेकर छात्राओं ने प्रदर्शन किया. छात्राओं ने खाने में गंदगी और कीड़े मिलने का आरोप लगाया. प्रदर्शन के दौरान प्रॉक्टोरियल टीम और छात्राओं के बीच कहासुनी के बाद खींचतान और हाथापाई की स्थिति बन गई. छात्राओं ने कुछ कर्मचारियों पर बदसलूकी और अनुचित तरीके से छूने के गंभीर आरोप लगाए.

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अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं का प्रदर्शन. (Photo: Screengrab)
अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं का प्रदर्शन. (Photo: Screengrab)

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल के खाने को लेकर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा. खाने की गुणवत्ता और कथित गंदगी को लेकर छात्राओं ने विरोध-प्रदर्शन किया. मामला उस वक्त और गरमा गया, जब मौके पर पहुंची AMU की प्रॉक्टोरियल टीम और प्रदर्शन कर रही छात्राओं के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच खींचतान और हाथापाई की स्थिति बन गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

दरअसल, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं हॉस्टल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता को लेकर काफी नाराज थीं. प्रदर्शन कर रही छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में परोसे जाने वाले खाने में कई बार गंदगी, कीड़े और दूसरी आपत्तिजनक चीजें मिलती हैं. छात्राओं का कहना है कि इस तरह के खाने को लेकर पहले भी परेशानी सामने आती रही है. छात्राओं ने यह भी दावा किया कि खराब खाने की वजह से कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ चुकी है. इन्हीं शिकायतों को लेकर छात्राएं विरोध-प्रदर्शन कर रही थीं. उनका कहना था कि हॉस्टल में उन्हें बेहतर और साफ-सुथरा खाना मिलना चाहिए.

प्रॉक्टोरियल टीम पहुंची तो बढ़ा विवाद

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छात्राओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टोरियल टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद प्रदर्शन कर रही छात्राओं और टीम के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला गर्म हो गया. दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ी और फिर खींचतान की स्थिति बन गई. सामने आए वीडियो में मौके पर अफरा-तफरी दिखाई दे रही है. वीडियो में छात्राओं और प्रॉक्टोरियल टीम के बीच तनाव की स्थिति नजर आ रही है. इसी दौरान हाथापाई जैसी स्थिति भी दिखाई देती है.

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प्रदर्शनकारी छात्राओं ने प्रॉक्टोरियल टीम के कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्राओं का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई. कुछ छात्राओं ने कर्मचारियों पर उन्हें अनुचित तरीके से छूने का भी आरोप लगाया है. हालांकि, छात्राओं की ओर से लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन का विस्तृत पक्ष सामने आना अभी बाकी है.

परीक्षा देने जा रही छात्राओं को भी हुई परेशानी

हॉस्टल के खाने को लेकर शुरू हुआ यह विरोध-प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि इसका असर परीक्षा देने जा रही छात्राओं पर भी पड़ा. बताया जा रहा है कि AMU गर्ल्स स्कूल में परीक्षा के लिए पहुंच रही छात्राओं को प्रदर्शन और हंगामे के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा.

फिलहाल अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल के खाने को लेकर छात्राओं की शिकायत और प्रदर्शन के बाद मामला चर्चा में है. एक तरफ छात्राएं खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर सवाल उठा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन के दौरान प्रॉक्टोरियल टीम के साथ हुई खींचतान ने विवाद को और गंभीर बना दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन का विस्तृत पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.
 

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