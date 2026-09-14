scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'झाड़ू वाले की नौकरी भी नहीं मिलेगी', राखी सावंत के अश्लील कमेंट पर कंगना रनौत ने लगा दी क्लास

कंगना रनौत को लेकर बीते दिनों राखी सावंत ने कई भद्दे और अश्लील बयान दिए थे. एक्ट्रेस की काबिलियत पर सवाल उठाए थे. अब कंगना ने राखी सावंत को जमकर लताड़ लगाई है.

Advertisement
X
राखी सावंत को कंगना रनौत ने दिया जवाब (Photo: Social Media)
राखी सावंत को कंगना रनौत ने दिया जवाब (Photo: Social Media)

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बोल्ड और बिंदास क्वीन राखी सावंत अपने बेबाकपन के लिए मशहूर हैं. लेकिन कई बार राखी मर्यादा पार कर देती हैं. बीते दिनों एक पॉडकास्ट में राखी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत और स्मृति ईरानी को लेकर भद्दे और वल्गर कमेंट किए थे. राखी के गंदे बयानों पर अब कंगना रनौत ने पलटवार किया है. 

राखी सावंत पर फूटा कंगना का गुस्सा

राखी सावंत ने एक पॉडकास्ट में कंगना रनौत और स्मृति ईरानी पर भद्दा कमेंट करते हुए पीएम मोदी का नाम भी मेंशन किया था. यह कंगना से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ. एक्ट्रेस ने अब राखी सावंत को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कंगना ने राखी को लताड़ते हुए कहा कि असफल और कड़वाहट से भरे लोग अपनी नाकामियों, जलन और अहंकार को सही ठहराने के लिए एक सफल महिला का चरित्र हनन करने से पीछे नहीं हटते. 

सम्बंधित ख़बरें

Kangna Ranaut
'हम लोग हमेशा कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं...', कंगना ने अफसरों को लगाई लताड़
Kangana Ranaut showed her support to Trisha Krishnan
CM विजय-तृषा पर स्टालिन का कमेंट, कंगना बोलीं- महिला निशाना बनाती हैं
Kangana Ranaut slams officials during Disha Committee meeting in Mandi
कंगना रनौत ने अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास, क्यों हुई नाराज?
Kangana Ranaut.
RSS स्कूल के सपोर्ट में कंगना, बोलीं- हिमाचल में BJP सरकार बनते ही खुलेंगे
kangna ranaut mplads fund
मंडी में अधिकारियों पर क्यों भड़कीं सांसद कंगना रनौत?

कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर राखी सावंत को खरी-खोटी सुनाते हुए लिखा- सिर्फ यही नहीं, बल्कि ज्यादातर असफल और कड़वाहट से भरे लोग अपनी जलन, नाकामियों और अहंकार को संतुष्ट और सही ठहराने के लिए सफल महिलाओं का चरित्र हनन करने में जरा भी देर नहीं लगाते. लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे जानकर किए गए हमलों और कैरेक्टर असेसिनेशन से आहत होना बंद कर दें.

Advertisement

कंगना रनौत ने आगे महिलाओं को सुझाव दिया कि वो इस तरह की टिप्पणियों से खुद को अपमानित या आहत महसूस करना बंद कर दें और इस तरह की बातों पर कोई सफाई न दें. 

 

राखी ने कंगना रनौत को लेकर यह भी कहा था कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है. BJP ने उन्हें पार्टी में लेकर उनपर फेवर किया है. राखी के इस बयान पर कंगना ने अपने अंदाज में जवाब दिया. कंगना ने राखी पर सीधा निशाना साधते हुए लिखा- भले ही आप सफलता के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए क्या...? दुर्भाग्य से किसी को भी आपसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. 

'यह याद रखिए कि आपके किए गए कई सारे एहसान मिलकर भी आपको एक सफाई कर्मचारी की नौकरी तक नहीं दिला सकते, क्योंकि उसके लिए भी कुछ क्वालिटी और टैलेंट की जरूरत होती है. इसलिए पूरी तरह निश्चिंत रहिए, फेवर हो या न हो, आप कहीं नहीं पहुंचने वाली हैं. इसलिए चुपचाप बैठकर मेरी रील्स देखिए और रोती रहिए.'

कंगना रनौत के इस करारे जवाब पर राखी सावंत का क्या रिएक्शन होगा यह देखने वाली बात होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    AI छोड़िए, 80 के दशक में इन सितारों पर फिदा था देश, अमिताभ-रेखा का भी नाम |
    DU से LLM, फिर बने PCS टॉपर... जानें कितना पढ़े-ल‍िखे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व CEO? |
    'झाड़ू वाले की नौकरी भी नहीं मिलेगी', राखी सावंत के अश्लील कमेंट पर कंगना रनौत ने लगा दी क्लास |
    यूपी की उच्च शिक्षा में AI क्रांति! तैयार होगी स्टेट लेवल पॉलिसी, कौन हैं वो कुलपति जिन्हें म‍िली कमान |
    Homemade Hair Conditioner: बाजार से महंगा कंडीशनर खरीदना छोड़ें, घर की चीजों से बनाएं कंडीशनर, बाल होंगे रेशमी और मुलायम |
    Ganesh Chaturthi 2026: दाईं ओर सूंड वाले गणपति! जानें क्यों यहां दूर-दूर मेहंदी लेने आते हैं लोग |
    पैसेंजर के बैग से निकला मगरमच्छ का सिर, एयरपोर्ट स्टाफ भी था हैरान |
    JCB ने ली मासूम नैना की जान: पेट में घुसा लोहे का पंजा, तड़पकर तोड़ा दम |
    पूरे गुजरात में भारी बारिश, कई जिलों में ऑरेंज-यलो अलर्ट, छाए हैं काले बादल |
    खाने में कीड़े, विरोध पर धक्का-मुक्की, AMU के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल के खाने को लेकर बवाल, प्रॉक्टोरियल टीम से भिड़ीं छात्राएं
    Advertisement