'झाड़ू वाले की नौकरी भी नहीं मिलेगी', राखी सावंत के अश्लील कमेंट पर कंगना रनौत ने लगा दी क्लास

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बोल्ड और बिंदास क्वीन राखी सावंत अपने बेबाकपन के लिए मशहूर हैं. लेकिन कई बार राखी मर्यादा पार कर देती हैं. बीते दिनों एक पॉडकास्ट में राखी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत और स्मृति ईरानी को लेकर भद्दे और वल्गर कमेंट किए थे. राखी के गंदे बयानों पर अब कंगना रनौत ने पलटवार किया है.
राखी सावंत पर फूटा कंगना का गुस्सा
राखी सावंत ने एक पॉडकास्ट में कंगना रनौत और स्मृति ईरानी पर भद्दा कमेंट करते हुए पीएम मोदी का नाम भी मेंशन किया था. यह कंगना से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ. एक्ट्रेस ने अब राखी सावंत को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कंगना ने राखी को लताड़ते हुए कहा कि असफल और कड़वाहट से भरे लोग अपनी नाकामियों, जलन और अहंकार को सही ठहराने के लिए एक सफल महिला का चरित्र हनन करने से पीछे नहीं हटते.
कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर राखी सावंत को खरी-खोटी सुनाते हुए लिखा- सिर्फ यही नहीं, बल्कि ज्यादातर असफल और कड़वाहट से भरे लोग अपनी जलन, नाकामियों और अहंकार को संतुष्ट और सही ठहराने के लिए सफल महिलाओं का चरित्र हनन करने में जरा भी देर नहीं लगाते. लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे जानकर किए गए हमलों और कैरेक्टर असेसिनेशन से आहत होना बंद कर दें.
कंगना रनौत ने आगे महिलाओं को सुझाव दिया कि वो इस तरह की टिप्पणियों से खुद को अपमानित या आहत महसूस करना बंद कर दें और इस तरह की बातों पर कोई सफाई न दें.
राखी ने कंगना रनौत को लेकर यह भी कहा था कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है. BJP ने उन्हें पार्टी में लेकर उनपर फेवर किया है. राखी के इस बयान पर कंगना ने अपने अंदाज में जवाब दिया. कंगना ने राखी पर सीधा निशाना साधते हुए लिखा- भले ही आप सफलता के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए क्या...? दुर्भाग्य से किसी को भी आपसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है.
'यह याद रखिए कि आपके किए गए कई सारे एहसान मिलकर भी आपको एक सफाई कर्मचारी की नौकरी तक नहीं दिला सकते, क्योंकि उसके लिए भी कुछ क्वालिटी और टैलेंट की जरूरत होती है. इसलिए पूरी तरह निश्चिंत रहिए, फेवर हो या न हो, आप कहीं नहीं पहुंचने वाली हैं. इसलिए चुपचाप बैठकर मेरी रील्स देखिए और रोती रहिए.'
कंगना रनौत के इस करारे जवाब पर राखी सावंत का क्या रिएक्शन होगा यह देखने वाली बात होगी.