₹12 हजार में 5G फोन! 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, मौका हाथ से न जाने दें

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में कम कीमत में 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार डील है. इस फोन में आपको ऐसे कई फीचर्स मिलते हैं, जो महंगे स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं. खास बात यह है कि बजट में आने वाले इस फोन में 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी मिलता है.

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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर 28 अक्टूबर से इस सेल की शुरुआत होने वाली है. प्लेटफॉर्म पर कई प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. लेकिन अगर आप कम कीमत में ज्यादा फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो 12 हजार रुपये की रेंज में मिलने वाली इस डील को देख सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

किस स्मार्टफोन पर मिल रहा है डिस्काउंट?

HMD Vibe 2 5G स्मार्टफोन पर यह डील मिल रही है. फोन की कीमत की बात करें, तो इसकी MRP 19,999 रुपये है. लेकिन सेल के दौरान इसे 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

अगर आप बैंक ऑफर का फायदा लेते हैं, तो इसकी कीमत घटकर 12,749 रुपये हो जाती है. इसके अलावा, फोन पर 10 हजार रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है. हालांकि, एक्सचेंज की वैल्यू आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी. आइए जानते हैं फोन के खास फीचर्स.

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कैसी है इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले?

जब भी हम कोई स्मार्टफोन हाथ में लेते हैं, तो सबसे पहले उसकी डिस्प्ले पर नजर जाती है. ऐसे में फोन की स्क्रीन अच्छी होना भी जरूरी है. इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है. इसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है.

इसकी मदद से जब आप फोन पर वीडियो या मूवी देखते हैं, तो स्क्रीन पर चीजें ज्यादा स्मूद दिखाई देती हैं. वहीं, अगर आप फोन पर गेम खेलते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो 120Hz रिफ्रेश रेट की वजह से आपको स्मूद एक्सपीरियंस मिल सकता है.

कैसा है फोन का कैमरा?

कैमरे की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में 50MP का रियर कैमरा मिलता है. इसकी मदद से आप दिन की रोशनी में अच्छी तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

अगर आप सोशल मीडिया के लिए फोटो क्लिक करते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो यह कैमरा आपके काम आ सकता है. हालांकि, फोटो की क्वालिटी रोशनी और इस्तेमाल की स्थिति पर भी निर्भर करती है.

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बैटरी भी है खास फीचर

कई लोगों के फोन की बैटरी पूरे दिन भी नहीं चल पाती, जिसके चलते उन्हें बार-बार फोन चार्ज करना पड़ता है. ऐसे में बड़ी बैटरी वाला फोन खरीदना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी मिलती है. बड़ी बैटरी होने की वजह से सामान्य इस्तेमाल में फोन लंबे समय तक चल सकता है. हालांकि, बैटरी कितनी देर चलेगी, यह आपके इस्तेमाल और फोन की सेटिंग्स पर निर्भर करता है.

अगर आप भी इस दिवाली कम कीमत में ज्यादा फीचर्स वाला 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो HMD Vibe 2 5G आपके लिए एक विकल्प हो सकता है. Flipkart की सेल में मिलने वाले ऑफर का फायदा उठाकर आप फोन की खरीदारी पर बचत कर सकते हैं. खरीदने से पहले ऑफर की शर्तें और फोन की कीमत जरूर चेक कर लें.



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