scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कर्नाटक में SIR के बाद 1 करोड़ नाम कटे, फाइनल वोटर लिस्ट जारी

कर्नाटक में चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें लगभग 1.08 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. ये नाम हटाना एन्यूमरेशन फॉर्म न जमा करने के कारण हुआ है. वहीं, चुनाव आयोग ने 61,867 मतदाताओं को अयोग्य घोषित किया है.

Advertisement
X
कर्नाटक की फाइनल वोटर लिस्ट में 61,867 लोगों को 'अयोग्य' घोषित किया गया. (Representational photo)
कर्नाटक की फाइनल वोटर लिस्ट में 61,867 लोगों को 'अयोग्य' घोषित किया गया. (Representational photo)

कर्नाटक में SIR प्रक्रिया के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 1.08 करोड़ मतदाताओं का नाम फाइनल रोल से हटा दिया गया. ऐसा एन्यूमरेशन फॉर्म जमा न होने के कारण हुआ है, जो कुल वोटरों का करीब 19.48 प्रतिशत हिस्सा है.

वहीं, चुनाव आयोग की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया के बाद 61,867 लोगों को फाइनल वोटर लिस्ट के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है. वहीं, कुल 4.46 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया गया है.

वोटर लिस्ट को पूरी तरह से सटीक और पारदर्शी बनाने के मकसद से चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर ASDD— अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की है.

सम्बंधित ख़बरें

डी के शिवकुमार ने गन्ना किसान और चीनी मिल के मालिकों के साथ बात की (Photo-ITG)
कर्नाटक: गन्ना किसानों और चीनी मिलों में बनी सहमति, दो दिन में फैसला
परिवार से बिछड़ी महिला को मिलाया गया (Representational)
16 दिन से परिवार से बिछड़ी थी महिला, AI ने ऐसे मिलाया
तालाब में कपड़े धोने गई दो लड़कियों की मौत हो गई (Representational)
कपड़े धोते समय तालाब में फिसलीं दो लड़कियां, डूबने से मौत
बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषद की 28 सीटों पर आज मतगणना हो रही है. (Photo: ITG)
MLC चुनाव: काउंटिंग के दौरान गोरखपुर में हंगामा, पटना में बवाल
RSS volunteers take part in a route march in Shivamogga
कर्नाटक में RSS के पथ संचलन पर विवाद, BJP ने कांग्रेस सरकार को घेरा

आंकड़ों के मुताबिक, लिस्ट में 65,45,679 मतदाताओं (11.81%) को स्थायी रूप से स्थानांतरित पाया गया. इसके अलावा, 19,00,926 मतदाता (3.43%) अपनी जगह पर अनुपस्थित मिले. 16,39,864 मतदाताओं (2.96%) का निधन हो चुका है, जिन्हें मृत के रूप में मार्क किया गया है. वहीं, 7,09,870 मतदाताओं (1.28%) के नाम पहले से ही कहीं और रजिस्टर्ड थे या वो डुप्लीकेट पाए गए.

सभी 43.82 लाख मामलों में हुई सुनवाई

Advertisement

प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए चुनाव अधिकारियों ने कुल 43,82,824 नोटिस जारी किए. ये सभी नोटिस मतदाताओं तक पहुंचाए गए और पूरे 43,82,824 मामलों में सुनवाई की गई.

सुनवाई की इस प्रक्रिया के बाद 43,20,957 मामलों को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सुरक्षित रखा गया है. इसके अलावा 4,02,53,151 दूसरे योग्य मतदाताओं को भी फाइनल रोल के लिए पार्क किया गया है. नोटिस और सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद 61,867 मतदाताओं को अयोग्य पाया गया, जिन्हें फाइनल वोटर लिस्ट में जगह नहीं दी जाएगी.

कर्नाटक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी दलील

कर्नाटक में मुख्य चुनाव आयुक्त अंबु कुमार ने फाइनल इलेक्टोरल रोल और वोटर एनरोलमेंट पर कहा, '16 जून, 2026 तक इलेक्टोरल रोल में लगभग 5.54 करोड़ वोटर्स में से, लगभग 1.08 करोड़ ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं थे. इसमें लगभग 18 लाख मरे हुए वोटर्स और लगभग 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स शामिल हैं. तो, लगभग 25 लाख वोटर्स या तो मरे हुए थे या डुप्लीकेट थे.'

उन्होंने आगे कहा, 'बाकी वोटर्स जो ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं थे, उनमें से हम पिछले ढाई महीनों में 8.19 लाख से ज्यादा वोटर्स को एनरोल कर पाए हैं. ये ड्राइव जारी रहेगी. मैं कर्नाटक के सभी एलिजिबल वोटर्स से अपील करता हूं जिनके नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं कि वो फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके अप्लाई करें. वेरिफिकेशन के बाद, उनके नाम इलेक्टोरल रोल में जोड़ दिए जाएंगे.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: SIR के बाद मेघालय में 7% घटी मतदाताओं की संख्या, वोटर लिस्ट में अब 21.83 लाख वोटर्स

फॉर्म 6 के जरिए जुड़ सकेंगे नाम

वोटर एनरोलमेंट कैंपेन पर अंबु कुमार ने बताया, 'हमने कई स्पेशल ड्राइव और कैंपेन चलाए हैं और खूब पब्लिसिटी की है. सभी पॉलिटिकल पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने कोऑपरेट किया है. मेरी राय में, कर्नाटक में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां लोगों को इस मुद्दे के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया हो. मेरा मानना ​​है कि हर एलिजिबल वोटर Form 6 का इस्तेमाल करके अप्लाई करेगा.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इस जीत पर जितना कहो, कम है... अभिषेक-वैभव का ऐसा प्रहार, अंपायर भी गेंदें गिनना भूले! |
    बालकनी में लगवाना है नया दरवाजा? फोल्डिंग या स्लाइडिंग, जानें कौन-सा है बेस्ट |
    कर्नाटक में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, SIR के बाद 1 करोड़ नाम कटे |
    ताजमहल के सामने दिलजीत दोसांझ ने जोड़ा हाथ, फैंस के बीच छाया वीडियो |
    4 राज्यों की 28 MLC सीटों पर मतगणना जारी, शतक आजतक में देखें बड़ी खबरें |
    पीएम मोदी के पिता पर खड़गे के बयान से सपा और मायावती नाराज, जताई चिंता |
    ₹12 हजार में 5G फोन! 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, मौका हाथ से न जाने दें |
    सलमान खान It's Done Bro... 19 साल की होस्टिंग पर कैसे भारी पड़ा एक वीकेंड का वार |
    कोसी स्नातक MLC चुनाव की मतगणना जारी, NDA और जनसुराज में कड़ी टक्कर |
    चुनाव आयोग ने IAS अभय सिंह पर क्यों लिया एक्शन, जानिए पूरा मामला
    Advertisement