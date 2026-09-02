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क्या कॉफी पीने से शरीर में हो जाती है पानी की कमी, कितनी पीने पर है खतरा? 

कॉफी में मौजूद कैफीन का ड्यूरेटिक प्रभाव शरीर से पानी और सोडियम को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है, जिससे यूरिन ज्यादा आता है. डॉक्टर बताते हैं कि हाई बीपी, पेट की बीमारी या नींद की दवा लेने वाले लोगों को कॉफी से बचना चाहिए.

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कितनी कॉफी पीनी चाहिए
कितनी कॉफी पीनी चाहिए

कई लोग ये मानते हैं कि कॉफी पीने से डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है. लेकिन क्या दिन में एक से दो कप कॉफी पीने से भी ये खतरा है? एक्सपर्ट बताते हैं कि कॉफी में कैफिन होता है. इसका शरीर पर हल्का ड्यूरेटिक इफेक्ट हो सकता है.यानी इसको पीने से शरीर से पानी और सोडियम यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं. कॉफी पीने के बाद यूरिन भी ज्यादा आता है, लेकिन क्या इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है?

PubMEd में छपी रिसर्च बताती है कि कॉफी के ड्यूरेटिक इफेक्ट से यूरिन थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन यूरिन ज्यादा आना और शरीर में पानी की कमी हो जाना एक ही चीज नहीं है. इस रिसर्च में नियमित रूप से कॉफी पीने वाले लोगों को पानी और कॉफी दोनों देकर हाइड्रेशन की तुलना की गई. अध्ययन में सीमित मात्रा में कॉफी पीने से शरीर के कुल पानी में महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिला. रिसर्च से पता चला है कि अगर कोई व्यक्ति सीमित मात्रा में कॉफी पी रहा है तो इससे शरीर में पानी की कमी का रिस्क नहीं है. 

यह भी पढ़ें: एक दिन में इतने ड्राई फ्रूट्स खाने से कम हो सकता है हाई बीपी का खतरा, हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

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कितनी कॉफी पीने पर है खतरा? 

इस बारे में दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डॉ अजीत जैन ने बताया है. डॉ जैन कहते हैं कि एक दिन 350 से 400 मिलीग्राम कैफीन लेना सुरक्षित माना जाता है. ये 3 कप कॉफी के बराबर है. लेकिन अगर आप एक दिन में 500 मिलीग्राम से अधिक यानी 4 या उससे ज्यादा बड़े कप कॉफी पीते हैं, तो शरीर में लिक्विड का संतुलन बिगड़ सकता है और पानी की कमी का खतरा बढ़ सकता है. ज्यादा कॉफी पीने से सिरदर्द और नींद न आने की समस्या भी हो सकती है. 

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किन लोगों को कॉफी पीने से बचना चाहिए

डॉ जैन बताते हैं कि जिन लोगों को हमेशा हाई बीपी रहता है. पेट की कोई गंभीर बीमारी है या नींद की गोली लेते हैं तो उनको कॉफी पीने से बचना चाहिए. इस मामले में पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें. 

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