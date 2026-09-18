नोएडा: निर्माणाधीन सड़क में फंसी कार, एक घंटे चला रेस्क्यू

सेंट्रल नोएडा के सूरजपुर कस्बे में निर्माणाधीन आरसीसी सड़क में एक पंच कार फंस गई. करीब एक घंटे तक फंसी रही कार को स्थानीय लोगों के नाकाम प्रयास के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया.

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बताया जा रहा है कि ये हादसा सड़क पर बिना किसी बैरिकेडिंग और दिशा-सूचक बोर्ड के चल रहे निर्माण कार्य के कारण हुआ, जिससे चालक को सड़क की स्थिति का पता नहीं चल सका और कार निर्माणाधीन सड़क में फंस गई. इस घटना के एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है.

करीब एक साल से चल रहा सड़क निर्माण

जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर कस्बे में सड़क निर्माण का काम करीब एक साल से चल रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस निर्माणाधीन सड़क के आसपास सुरक्षा के पुख्ता और पर्याप्त इंतजाम बिल्कुल नहीं किए गए हैं. निर्माण स्थल पर न तो कोई बैरिकेडिंग लगाई गई थी और न ही चालकों के लिए कोई चेतावनी या दिशा-सूचक बोर्ड लगाया गया था, जिससे हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है.

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वहीं, कार सड़क में फंसने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने मिलकर कार को निकालने की कोशिश की. कई कोशिशों के बावजूद कार बाहर नहीं निकल सकी. आखिरकार क्रेन को मौके पर बुलाया गया. क्रेन की मदद से कार को धीरे-धीरे बाहर निकाला गया. इस दौरान काफी देर तक सड़क पर लोगों की भीड़ लगी रही.

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जल्द काम पूरा करने की मांग

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन सड़क पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की. उनका कहना है कि निर्माण स्थल पर बैरिकेडिंग और साइन बोर्डलगाए जाने चाहिए, ताकि वाहन चालकों को सड़क की स्थिति पहले से पता चल सके और ऐसे हादसों का खतरा कम हो. स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण का काम भी जल्द पूरा कराने की भी मांग की है.

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