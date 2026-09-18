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कर्ज के 30 हजार रुपये को लेकर लड़की RO प्लांट में बंद कर बाहर से लगाया ताला, रोने की आवाज सुन ग्रामीण पहुंचे

चंदौली के शहाबगंज थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में कर्ज के पैसों के विवाद में नाबालिग लड़की को आरओ प्लांट में  बंद करने का मामला सामने आया है. रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया और लड़की को बाहर निकाला. मां की तहरीर पर दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.

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लड़की से पूछताछ करती पुलिस (Photo: ITG)
लड़की से पूछताछ करती पुलिस (Photo: ITG)

Chandauli News: यूपी के चंदौली में कर्ज के पैसों को लेकर एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि परिवार द्वारा लिया गया कर्ज वापस नहीं किए जाने पर गांव के ही एक आरओ प्लांट के कैंपस में 16-17 साल की लड़की को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया गया. ग्रामीणों ने आरओ प्लांट परिसर से लड़की के रोने की आवाज सुनी. इसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कमरे का ताला खुलवाया गया तो अंदर लड़की बदहवास हालत में मिली. 

मामले में लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में मामला कर्ज के लेनदेन से जुड़े विवाद का बताया जा रहा है. पुलिस ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान कुछ विरोधाभासी और संदिग्ध तथ्य सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्षता से जांच की जा रही है.

घटना 16 सितंबर 2026 की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 2 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना शहाबगंज क्षेत्र में एक युवती को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है. सूचना मिलते ही PRV और थाना शहाबगंज की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. वहां ग्रामीणों की भीड़ मौजूद थी. पुलिस के मुताबिक, ग्रामीणों की मदद से कमरे का ताला खुलवाया गया. अंदर 16-17 साल की लड़की मिली. पुलिस ने उसे बाहर निकाला. घटना की जानकारी उसके परिवार को दी गई और परिजनों की मौजूदगी में लड़की को उनके सुपुर्द कर दिया गया. 

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घटना से जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया है. पुलिस की शुरुआती जांच में घटना के पीछे पैसों के लेनदेन का विवाद सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, शहाबगंज थाना क्षेत्र के सेमरा गांव की रहने वाली महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति से करीब सात-आठ महीने पहले 30 हजार रुपये उधार लिए थे. बताया जा रहा है कि कर्ज की कुछ रकम वापस कर दी गई थी, लेकिन बाकी पैसे का भुगतान नहीं हो सका था. बाकी रकम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में यह भी सामने आया कि पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले कई महीनों से विवाद था. इसी विवाद के बीच 16 सितंबर को लड़की को आरओ प्लांट परिसर में बंद किए जाने की सूचना पुलिस तक पहुंची. 

रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों को हुआ शक

घटना के दौरान आरओ प्लांट परिसर से लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने की बात सामने आई है. ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.पुलिस के आने के बाद कमरे का ताला खुलवाया गया और लड़की को बाहर निकाला गया. मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लड़की की मां की ओर से पुलिस को लिखित तहरीर दी गई.पुलिस के मुताबिक, तहरीर के आधार पर जुबेर आलम और इकराम अंसारी के खिलाफ संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की है. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. 

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पुलिस बोली- पैसों के लेनदेन को लेकर था विवाद

चंदौली के चकिया क्षेत्र के डिप्टी एसपी अजीत चौहान ने बताया कि थाना शहाबगंज में सूचना मिली थी कि एक बच्ची को आरओ प्लांट के कैंपस में बंद कर दिया गया है. सूचना पर PRV और थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में बच्ची को वहां से बाहर निकाला.डिप्टी एसपी के मुताबिक, लड़की के परिजनों की ओर से थाने में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया.इसके बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों से पूछताछ की.

पूछताछ में यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता पक्ष ने पहले विपक्षी पक्ष से उधार पैसे लिए थे और इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार विवाद चल रहा था.इस पूरे मामले में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण बात भी कही है.अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो एक-दूसरे से मेल नहीं खाते.डिप्टी एसपी अजीत चौहान ने कहा कि मामले में कुछ विरोधाभासी तथ्य सामने आए हैं और थाना स्तर पर उनकी जांच की जा रही है.पुलिस सभी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण कर रही है.इसका मतलब है कि अभी घटना की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.पुलिस ने भी मामले में किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की जांच करने की बात कही है. 

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वायरल वीडियो के बाद बढ़ी चर्चा

16 सितंबर की घटना से जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.वीडियो में पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में लड़की को परिसर से बाहर निकाले जाने की बात सामने आ रही है.सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग घटना को लेकर अलग-अलग दावे कर रहे हैं.हालांकि, पुलिस की ओर से सामने आए आधिकारिक बयान के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है और कुछ तथ्यों की पुष्टि की जा रही है. 

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