फिल्म 'आशिकी' से रातोरात फेमस होने वाली अनु अग्रवाल ट्रोल के निशाने पर हैं. हाल ही में अनु अग्रवाल IFFA इवेंट में पहुंचीं. इवेंट में उन्हें व्हाइट कलर की प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस में देखा गया. ड्रेस के साथ उन्होंने रेड कलर का श्रग पहना था. हैवी मेकअप और ओपन हेयर में एक्ट्रेस ने जमकर पोज दिए. इवेंट में नोटिस होने के बाद उनका लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. शॉर्ट ड्रेस पहनने पर कई यूजर्स ने उनका मजाक बनाया.

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ट्रोल हुईं अनु अग्रवाल

अनु अग्रवाल इवेंट में मिनी ड्रेस पहनकर आईं. शॉर्ड ड्रेस के साथ उन्होंने ब्लैक कलर की हाई हील्स कैरी की थीं. पैपराजी के सामने पोज देते समय उनका आत्मविश्वास कई लोगों को पसंद आया, लेकिन उनके एक्सप्रेशन और ड्रेसिंग स्टाइल पर कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए.

कुछ लोगों ने उनके लुक को बोल्ड बताया, तो कई ने उन्हें उम्र के हिसाब से ठीक कपड़े न पहनने का ताना दिया. एक यूजर ने लिखा कि वो इस उम्र में बेहतर ड्रेस पहन सकती थीं, जबकि कुछ ने उनके एक्सप्रेशन पर कमेंट किया. एक यूजर ने उन्हें बूढ़ी कहा और दूसरे ने कहा कि चेहरे से बुढ़ापा झलक रहा है. दूसरे ने लिखा कि एक्सप्रेशन देखो मैडम. कुछ ने कहा कि कपड़े पहनने की तमीज सीखो. कई लोगों ने लिखा कि कपड़े तो ठीक हैं, लेकिन एक्सप्रेशन तो अच्छे दे देती.

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ट्रोलिंग के बीच अनु अग्रवाल को कई फैंस और यूजर्स का समर्थन भी मिला. लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस, फिटनेस और अपनी पसंद के अनुसार जीने के अंदाज की तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि 50 के बाद भी खुद को फैशनेबल और खुश रखना किसी को अपमानित करने का बहाना नहीं होना चाहिए.

ऐसी ट्रोलिंग ये दिखाती है कि महिला सेलिब्रिटीज को अक्सर उनकी उम्र, शरीर और कपड़ों के लिए जज किया जाता है. जबकि कपड़े किसी की पसंद और आत्म-अभिव्यक्ति का हिस्सा होते हैं. किसी की उम्र या सार्वजनिक उपस्थिति उसके फैशन चुनाव को आलोचना का विषय बनाने का जायज नहीं है. हालांकि, ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब अनु अग्रवाल को ट्रोल किया गया है. इससे पहले भी कई बार उन्हें अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए ट्रोलिंग पढ़ चुकी है.



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