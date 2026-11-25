झारखंड के रामगढ़ जिले में दिनदहाड़े हुए अपहरणकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. भुरकुंडा बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसे जबरन कार में बैठाकर अगवा कर लिया था. अपहरण की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी. घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और छापेमारी शुरू की. पुलिस ने अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद करने के साथ वारदात में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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सोमवार को भुरकुंडा बाजार स्थित गणेश ज्वेलर्स के पास कमलेश ठाकुर उर्फ दिनेश शर्मा का अपहरण किया गया था. कमलेश की उम्र 42 साल है और वह मूल रूप से हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित हरली के रहने वाले हैं. फिलहाल वह रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के पंडरा में रहते हैं. अज्ञात अपराधियों ने उनके साथ मारपीट की और सफेद रंग की स्विफ्ट कार में जबरन बैठाकर अपने साथ ले गए. इस मामले में अपहृत की पत्नी रिंकू देवी के लिखित आवेदन पर पतरातू (भुरकुंडा ओपी) थाना में केस दर्ज किया गया था.

अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी. पतरातू एसडीपीओ राघवेंद्र शर्मा के मुताबिक, वारदात की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की. संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई और आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई. पुलिस की कार्रवाई तेज होने के बाद अपहरणकर्ताओं पर दबाव बढ़ने लगा.

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पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच आरोपी अपहृत कमलेश ठाकुर उर्फ दिनेश शर्मा को रांची के पिठोरिया इलाके में जंगल के पास छोड़कर फरार हो गए. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया. इसके बाद आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी रखी गई. 24 नवंबर 2026 की रात पुलिस ने रांची रिंग रोड पर लॉ कॉलेज, होसिर के पास घेराबंदी की. इसी दौरान अपहरण में इस्तेमाल सफेद मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र कुमार साव (31), राजमणि कुमार गुप्ता (37), रोशन कुमार (30), घनश्याम सिंह (43) और पीयूष कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल सफेद मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार भी बरामद की है. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर JH01CV-4472 है. पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस की जांच में अपहरण की वजह पैसे के लेन-देन का विवाद और आपसी रंजिश सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने रांची से कमलेश का पीछा किया और फिर भुरकुंडा बाजार से उनका अपहरण करने की योजना बनाई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़ित को उरीमारी, बड़कागांव, केरेडारी और टंडवा होते हुए गुमला ले गए. इस दौरान कमलेश के साथ मारपीट भी की गई. पुलिस अब अपहरण की पूरी साजिश, आरोपियों की भूमिका और विवाद से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

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इस अपहरणकांड के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी में पतरातू इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह, भुरकुंडा थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता और पुलिस बल की अहम भूमिका रही. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपहृत को सुरक्षित बरामद किया. साथ ही अपहरण में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया गया. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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