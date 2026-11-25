बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी का आयोजन चर्चा में है. इस मौके पर आयोजित घुड़दौड़ देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग नदवा गांव पहुंचे. भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़क पर करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया. घुड़दौड़ देखने के लिए कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर 33 हजार वोल्ट के हाईटेंशन बिजली टावर पर भी चढ़ गए.

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घुड़दौड़ में घोड़ों के बीच मुकाबला देखने के लिए बिहार के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग पहुंचे थे. प्रतियोगिता में विजेता घोड़े के लिए प्रथम पुरस्कार के तौर पर थार रखी गई है.

हालांकि, भारी भीड़ के चलते अनंत सिंह ने घुड़दौड़ को बीच में रुकवा दिया. अब इसका फाइनल राउंड गुरुवार को आयोजित किया जाएगा.

घुड़दौड़ देखने उमड़ी भारी भीड़, लगा लंबा जाम

शिवांगी की शादी के मौके पर मोकामा के नदवा गांव में भव्य आयोजन किया गया है. घुड़दौड़ के लिए मैदान तैयार किया गया था. मुकाबला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.देखें VIDEO:-

भीड़ बढ़ने के साथ ही आसपास की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. बताया जा रहा है कि जाम करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हो गया. देखें VIDEO:-

दर्शकों में घोड़ों की रेस को लेकर खास उत्साह था. सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि कौन सा घोड़ा मुकाबला जीतकर THAR अपने नाम करेगा.

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33 हजार वोल्ट के टावर पर चढ़े दर्शक

घुड़दौड़ देखने के लिए कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालते भी नजर आए. बेहतर नजारा देखने के लिए दर्शक 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गए. टावर पर लोगों के चढ़ने का दृश्य बेहद खतरनाक था. हाईटेंशन लाइन के इतने करीब जाना जानलेवा साबित हो सकता है.

भीड़ के कारण फाइनल राउंड स्थगित

आयोजन में उमड़ी भारी भीड़ के कारण घुड़दौड़ का फाइनल राउंड टालना पड़ा. अनंत सिंह ने प्रतियोगिता को बीच में रुकवा दिया. अब फाइनल राउंड गुरुवार को कराया जाएगा. इसमें जीतने वाले घोड़े को थार पुरस्कार के रूप में दी जाएगी.

बारिश के बाद मैदान तैयार करने में जुटे रहे अनंत सिंह

बताया जा रहा है कि पिछले चार दिनों से हो रही बारिश के कारण आयोजन की तैयारियों में काफी परेशानी आई. इसके बावजूद घुड़दौड़ का मैदान और हेलीपैड तैयार किया गया. अनंत सिंह भी देर रात तक अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों में जुटे रहे.

आयोजन में बड़ी संख्या में मेहमानों और दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए खाने की भी व्यापक व्यवस्था की गई है. आयोजकों की ओर से करीब चार लाख लोगों के भोजन का इंतजाम किए जाने की बात कही गई है.

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