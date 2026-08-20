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ठग सुकेश की केजरीवाल को धमकी, कहा-तीन और बड़े घोटालों का करूंगा पर्दाफाश

ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को धमकी दी है. उसने एक लेटर में कहा कि आप नेताओं के जेल में जाने का दूसरा दौर शुरू हुआ है. खुद को केजरीवाल का सबसे बड़ा सपना बताते हुए उसने तीन और बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने की धमकी दी है.

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सुकेश ने चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है. (फाइल फोटो-PTI)
सुकेश ने चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है. (फाइल फोटो-PTI)

दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को एक तीखी चिट्ठी लिखी है. इस लेटर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से गहमागहमी बढ़ गई है.

सुकेश ने इस चिट्ठी में दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को जल्द जेल जाना पड़ सकता है. उन्होंने लिखा कि आप पार्टी के नेताओं के जेल जाने का दूसरा दौर यानी '2.0' अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है.

उसने अपने खास अंदाज में चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार के मामलों में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. वह इस मामले में चुप बैठने वाला नहीं है.

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तीन और बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने की दी चेतावनी

सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी इस ताजा चिट्ठी में कई गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं. उसने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में वह तीन और बड़े घोटालों का खुलकर पर्दाफाश करेगा. सुकेश का कहना है कि शराब नीति के मामले के बाद अब जल बोर्ड का मामला भी सामने आ चुका है. इसके बाद तीन अन्य महत्वपूर्ण विभागों में हुए भ्रष्टाचार के खुलासे भी कतार में हैं.

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उसने दावा किया है कि इन नए खुलासों से दिल्ली की राजनीति में और ज्यादा बड़ा भूचाल आ सकता है. जनता के सामने इन नेताओं की असलियत और भी साफ रूप से सामने आ जाएगी.

चिट्ठी में सुकेश ने पंजाब की जनता और वहां की राजनीतिक स्थिति को लेकर भी तीखी टिप्पणियां की हैं. उसने कहा है कि दिल्ली की तरह ही पंजाब के लोग भी इस पार्टी के अहंकार और घोटालों का करारा जवाब देंगे.

 सुकेश ने यह भी दावा किया कि युवाओं और देश के भविष्य को भ्रमित करने की कोई भी चाल अब सफल नहीं होने दी जाएगी. उसने लिखा है कि वह देश के छोटे भाइयों और बहनों, जो देश का भविष्य हैं, उन्हें किसी भी तरह से मूर्ख नहीं बनने देगा. हर सच को सबके सामने लाकर ही रहेगा.

अपनी चिट्ठी में सुकेश ने अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रतिनिधि यानी प्रॉक्सी पार्टी का जिक्र करते हुए बेहद तीखा तंज कसा है. उसका आरोप है कि पर्दे के पीछे से भ्रष्टाचार के खेल को लगातार जारी रखने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें: सुकेश-जैकलीन पर कोर्ट का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय, 16 जुलाई को सुनवाई

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 सुकेश ने चेतावनी दी है कि वह इन सभी चेहरों को बेनकाब करके ही दम लेगा. इस बार वह पूरी सच्चाई जनता के सामने लाकर रखेगा. उसने अपने लेटर के आखिर में खुद को आप का 'सबसे बुरा सपना' (वर्स्ट नाइटमेयर) बताते हुए यह संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे किए जा सकते हैं. इससे राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ सकती हैं.

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