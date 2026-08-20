216 CCTV कैमरों ने खोला राज, प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनी मां, बेटी ने प्रेमी संग कार में काटा गला, नहर में फेंकी लाश

हरिद्वार जिले के मंगलौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंध में मां के विरोध से नाराज बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर महिला को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने महिला को ब्रेजा कार में बैठाया. इसके बाद दोनों बहाने से उसे कहीं बाहर ले गए. इसी दौरान महिला की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने महिला के शव को मंगलौर नहर पुल के पास फेंक दिया और वहां से फरार हो गए.

और पढ़ें

18 अगस्त को पुराना मंगलौर नहर पुल के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक भगवान महर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को शिनाख्त के लिए रुड़की मोर्चरी भेज दिया गया.

बेटी ने प्रेमी संग रची हत्या की साजिश

पुलिस के सामने सबसे पहले मृतका की पहचान करना चुनौती थी. बाद में अरविंद निवासी ओली माजरा, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर ने शव की पहचान अपनी पत्नी कविता के रूप में की. पहचान होने के बाद पुलिस ने हत्या की जांच को आगे बढ़ाया और महिला की मौत के पीछे की वजह और आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच शुरू की. हत्याकांड के खुलासे के लिए एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर चार पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश दी और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की. इसके साथ ही पुलिस ने अलग-अलग रास्तों और इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी.

Advertisement

जांच के दौरान पुलिस टीमों ने करीब 216 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा. इस दौरान एक ब्रेजा कार पुलिस को संदिग्ध दिखाई दी. कार का नंबर UP14EZ-5346 था. पुलिस ने इस कार की गतिविधियों को लेकर जांच आगे बढ़ाई और इससे जुड़े रास्तों पर निगरानी और चेकिंग बढ़ा दी. सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के बाद पुलिस की जांच धीरे-धीरे आरोपियों तक पहुंचने लगी. जांच में सामने आया कि मृतका की बेटी उन्नति का आकाश चौहान के साथ प्रेम प्रसंग था. पुलिस के मुताबिक उन्नति की मां कविता इस रिश्ते का विरोध कर रही थी.

पुलिस के अनुसार मां के विरोध से उन्नति नाराज थी. इसी वजह से उसने अपने प्रेमी आकाश चौहान के साथ मिलकर मां की हत्या की साजिश रची. पुलिस का कहना है कि दोनों ने मिलकर महिला को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और फिर उसे ब्रेजा कार में बैठाकर अपने साथ ले गए. इसके बाद रास्ते में दोनों ने महिला की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक एक आरोपी ने महिला को पकड़ा और दूसरे ने चाकू से उसका गला काट दिया. हत्या के बाद महिला का शव मंगलौर नहर पुल के पास फेंक दिया गया. इसके बाद दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए.

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उन्नति और आकाश चौहान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उन्नति को उसके पिता अरविंद के नाम से ओली माजरा, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर निवासी बताया है. वहीं दूसरे आरोपी की पहचान आकाश चौहान पुत्र रविंद्र निवासी दूल्हेड़ा, पल्लवपुरम, मेरठ के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही और जांच के दौरान घटना में इस्तेमाल की गई ब्रेजा कार भी बरामद कर ली है. कार का नंबर UP14EZ-5346 है. इसके अलावा हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

Advertisement

इस हत्याकांड का खुलासा सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की लगातार जांच के जरिए हुआ. अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने पहले उसकी पहचान कराई और फिर हत्या की वजह और आरोपियों की तलाश शुरू की. करीब 216 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद संदिग्ध ब्रेजा कार पुलिस की जांच के केंद्र में आई.

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को मृतका की बेटी के प्रेम प्रसंग और मां द्वारा किए जा रहे विरोध की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में बेटी और उसके प्रेमी की भूमिका की जांच की. पुलिस के मुताबिक पूछताछ और जांच में हत्या की साजिश से जुड़े तथ्य सामने आए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले ने रिश्तों को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं. जिस मां ने अपनी बेटी को पाला, उसी की हत्या का आरोप बेटी पर लगा है. पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंध में मां के विरोध के कारण बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और दोनों ने मिलकर महिला की जान ले ली.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

फिलहाल मंगलौर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल ब्रेजा कार और चाकू भी बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. 18 अगस्त को नहर पुल के पास मिले अज्ञात महिला के शव से शुरू हुई जांच अब कथित हत्या की साजिश और आरोपियों की गिरफ्तारी तक पहुंच गई है.

---- समाप्त ----