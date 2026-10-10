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कांग्रेस नेताओं से भिड़ा पुलिस कॉन्स्टेबल, नशे में धमकाने और मारपीट का आरोप

जन्मदिन की पार्टी में एक पुलिस कॉन्स्टेबल पर कांग्रेस नेताओं से बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगा. मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद लोगों को बीच-बचाव करना पड़ा. अब इस घटना को लेकर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दी गई है.

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सिद्धिपेट में कांग्रेस नेताओं से मारपीट का आरोप है (Telangana Police-Representational)
सिद्धिपेट में कांग्रेस नेताओं से मारपीट का आरोप है (Telangana Police-Representational)

तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले में जन्मदिन की एक पार्टी में विवाद छिड़ गया. एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं को धमकाया और मारपीट की. आरोप है कि कॉन्स्टेबल शराब के नशे में धुत पार्टी में पहुंचा और वहां बैठे नेताओं से उलझ गया. मामला बढ़ने पर मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया और उसे वहां से हटाया गया.

घटना मुलुगु मंडल के नागिरेड्डीपल्ली गांव स्थित एक रेस्टोरेंट की है. यहां कांग्रेस के कई नेता जन्मदिन के जश्न में शामिल होने पहुंचे थे. इसी दौरान मुलुगु पुलिस स्टेशन में तैनात कॉन्स्टेबल विजय पर नेताओं के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप लगा.

जानकारी के मुताबिक, कॉन्स्टेबल विजय उस टेबल के पास पहुंचा, जहां कांग्रेस नेता बैठे हुए थे.आरोप है कि उसने शराब के नशे में नेताओं को धमकाया और उनके साथ मारपीट की. अचानक हुए इस घटनाक्रम से पार्टी में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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वहां मौजूद कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया और कॉन्स्टेबल को रोककर घटनास्थल से दूर ले गए. इस दौरान मौके पर मौजूद एक दूसरे पुलिस कॉन्स्टेबल की भी कांग्रेस नेताओं के साथ कहासुनी होने की बात सामने आई है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में विवाद की शुरुआत किस बात से हुई, यह साफ नहीं किया गया है. 

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यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, खेती की गिफ्ट डीड के विवाद में मां, बड़े भाई और भतीजे की हत्या

मामले की जांच जारी

घटना के बाद कॉन्स्टेबल विजय के खिलाफ मुलुगु पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. कांग्रेस नेताओं ने पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर रघुपति के सामने शिकायत रखकर कथित मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग की. फिलहाल, उपलब्ध जानकारी में पुलिस की ओर से इस शिकायत पर की गई कार्रवाई या कॉन्स्टेबल विजय का पक्ष सामने नहीं आया है.

आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और मामले में आगे की कार्रवाई साफ होना अभी बाकी है. जन्मदिन की पार्टी में शुरू हुआ यह विवाद अब पुलिसकर्मी के कथित व्यवहार और उसके खिलाफ शिकायत तक पहुंच गया है. अब देखना यह होगा कि शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर क्या कदम उठाती है.

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