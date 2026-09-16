12 साल नौकरी की, 30 की उम्र में लिया रिटायरमेंट... क्या 'नेशनल क्रश' मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल को मिलेगी पेंशन?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व एडीसी और सोशल मीडिया पर नेशनल क्रश के नाम से फेमस हुए मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल ने केवल 30 की उम्र में भारतीय सेना से रिटायरमेंट ले लिया है. अपने पूरा 12 साल के करियर में उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली है. लद्दाख जैसे जगह पर पोस्टिंग, 4 पैरा स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा भी रहें और आखिरी में उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एडीसी की बेहद अहि जिम्मेदारी निभाई. लेकिन समय से पहले उनके रिटायरमेंट को पहले तो कई लोग हैरान हुए और अब सवाल कर रहे हैं कि क्या 12 साल की सेवा देने के बाद उन्हें कितना पेंशन मिलेगा.

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क्या कहते हैं नियम?

आर्मी पेंशन रेगुलेशन कहता है कि किसी भी अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल की सेवा पूरी करनी होती है. लेकिन अगर कोई अधिकारी समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते है लेकिन उसने 15 साल की सर्विस पूरी की होती है, तो उसे लेट एंट्रेंस मानते हुए 5 साल की छूट के साथ पेंशन का हकदार माना जाता है.

ऋषभ को नहीं मिलेगा पेंशन

लेकिन दूसरी तरफ मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल ने सेना में करीब 12 साल की सेवा दी है, जो पेंशन के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं. पेंशन पाने के लिए कम से कम 15 से 20 साल की सेवा पूरी करनी होगी, जिससे वह काफी दूर हैं, इसका साफ मतलब है कि उन्हें किसी तरह का कोई पेंशन नहीं मिलेगा.

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पेंशन नहीं लेकिन मिलेंगे ये फायदे

हालांकि, भले ही मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल को पेंशन की सुविधा न मिलती हो, लेकिन रिटायरमेंट या सर्विस ग्रेच्युटी जैसे एकमुश्त फायदे मिलते हैं, जो मंथली पेंशन से काफी अलग होती है. इसके साथ ही उन्हें सेवा के दौरान जमा हुई प्रोविडेंट फंड के पैसे जरूर मिलेंगे. इसके अलावा छुट्टियों के बदले मिलने वाला भुगतान और अन्य टर्मिनल बेनिफिट्स भी उन्हें दिए जा सकते हैं.

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