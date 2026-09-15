राहुल-प्रियंका ने लगाई कांग्रेस सचिवों की क्लास, पूछे तीखे सवाल, आधे हो गए फेल!

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को 10 जनपथ में समीक्षा बैठक के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के 64 सचिवों का आकलन किया. दोनों नेताओं ने उनसे अपने-अपने राज्यों के शीर्ष पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम बताने से लेकर AICC सचिव के सबसे अच्छे गुण को एक शब्द में बताने तक के सवाल पूछे.

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सूत्रों के मुताबिक, 64 मौजूदा AICC सचिवों को चार बैच में बांटा गया था. पहले बैच की बैठक सुबह करीब 11 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ हुई.

यह समीक्षा कांग्रेस हाईकमान की ओर से AICC सचिव के पद के लिए करीब 130 उम्मीदवारों के नए सिरे से इंटरव्यू लिए जाने के करीब एक सप्ताह बाद हुई है. AICC सचिवों को आमतौर पर महासचिवों और प्रभारियों के साथ राज्यों में पार्टी के संगठनात्मक मामलों की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाता है.

करीब 50% सचिवों को बदले जाने की संभावना

कांग्रेस अपने मौजूदा AICC सचिवों में करीब 50 फीसदी को बदलने की तैयारी कर रही है. इस कवायद का उद्देश्य नए चेहरों को लाना और संगठन को मजबूत करना है. सूत्रों ने बताया कि मंगलवार की बैठक नियमित प्रदर्शन की समीक्षा से कम और सचिवों के नजरिए, व्यक्तित्व, संवाद कौशल और वैचारिक स्पष्टता को समझने पर ज्यादा केंद्रित थी.

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हर सचिव से करीब पांच से छह सवाल पूछे गए और उनसे व्यक्तिगत रूप से और सीधे जवाब देने की उम्मीद की गई. इनमें सवाल शामिल थे- कांग्रेस ने ऐसी कौन सी एक गलती की है, जिसे ठीक करने की जरूरत है? अपने assigned राज्य के शीर्ष पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम बताइए. शीर्ष तीन AICC सचिवों के नाम बताइए और अपनी पसंद के कारण बताइए. AICC सचिव के काम करने के तरीके को एक शब्द में बताइए. अपने assigned राज्य में क्या सही है और क्या गलत है?

यह हमारे नजरिए को जानने के बारे में था

बैठक में शामिल एक AICC सचिव ने कहा कि नेतृत्व के पास केसी वेणुगोपाल को दी जाने वाली मासिक रिपोर्ट के जरिए उनके प्रदर्शन की पर्याप्त जानकारी पहले से है. सचिव ने कहा, 'हम हर महीने केसी वेणुगोपाल को अपनी मासिक कार्य रिपोर्ट सौंपते हैं. इसलिए, उनके पास हमारे प्रदर्शन, हमारे द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों और हमारे संबंधित राज्यों के दौरों की संख्या के बारे में पहले से काफी जानकारी है. मेरा मानना है कि यह किसी दिए गए काम के प्रति AICC सचिव के नजरिए को जानने के बारे में अधिक था.'

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिवों से बार-बार अपने जवाब सीधे मुद्दे तक रखने और विषय से भटकने से बचने को कहा. सूत्रों ने बताया कि मूल्यांकन के कुछ हिस्सों में गांधी भाई-बहन कुछ जवाबों से 'असहज' नजर आए.

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प्रियंका ने सचिवों से नहीं हिचकिचाने को कहा

इस कवायद में सचिवों के अपने सहयोगियों को देखने के नजरिए का भी आकलन किया गया. जब उनसे तीन शीर्ष AICC सचिवों के नाम बताने और अपनी पसंद के कारण समझाने को कहा गया, तो कुछ प्रतिभागी शुरुआत में हिचकिचाए. उन्हें शायद चिंता थी कि सहयोगियों के नाम लेने को पक्षपात के तौर पर देखा जा सकता है. हालांकि, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें हिचकिचाने से मना किया और स्पष्ट किया कि उनसे केवल अपने सहयोगियों के बारे में अच्छी बातें बताने के लिए कहा जा रहा है. व्यक्तिगत स्तर पर यह बातचीत नए AICC सचिवों की नियुक्ति से पहले कांग्रेस की व्यापक संगठनात्मक कवायद का हिस्सा है.

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